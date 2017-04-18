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上流社會先修班！教你正確「讀法國酒」（iPhone, Android）

想學怎麼正確唸對法國酒名，不一定就是想朝上流社會前進，但想進入上流社會，酒名都唸不正確的話，就有點落漆了！對大部份的人來說法文不像英文這麼親切，因為我們對英文有基本的認識，所以即使不認識某個字仍然可以唸的出來，但唸法文舌頭不打結的應該很少，如果你想學習法國各種酒名的唸法，這款「讀法國酒」一定要下載到手機中！

它將常見的法國葡萄酒用字依種類、產區分為六個部份，另外還包含些像 AOC、OVI 的名詞縮寫讀法一共有 180 個項目，內容發音全由專業的法國老師親自錄製，可直接搜尋想學的酒名，設定重複播放，反覆聆聽跟讀，就能學會怎麼正確發音囉！

如果覺得一般的讀速太快聽不清楚的話，程式也有提供慢速版音檔，就能很清楚的聽出每個音節的發音。可自訂播放列表，或是將想學習的多個酒名加入最愛，就能選擇隨機、循環…等播放模式慢慢學習。

如果你對法國酒有興趣的話，就先從唸對酒名開始吧！

▇ 軟體小檔案 ▇

 

操作畫面：

開啟預設將所有的酒名依字母順序排列，若沒有主要學習目標的話，就可以隨性的跟著程式的安排開始學習，如果有特定要學的酒名，直接在上方輸入查詢即可。

 

如果覺得正常版的讀速太快的話，可點擊左側的「1」切換成「1/2」就可以聽到慢速版。在紅色的播放功能區，點擊左邊的按鈕可切換單次、單名循環以及整體循環三種播放模式，而點擊右邊的按鈕則可切換依序或隨機播放兩種模式。

 

特別想學習的可點擊前方的「星號」加入最愛。點擊右上角的「＋」則可看到各種分類，可直接點選想學習的特定分類，或是自訂播放列表。

 

 

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