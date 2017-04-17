現在比較年輕一輩的朋友幾乎都很少上傳統市場買東西，因為售價都是老闆說了算，有時還要殺價真麻煩，不過若你真的很想挑戰上傳統市場買東西，又怕被貴到的話，倒是可以下載「蔬果行情站」來參考一下。

「蔬果行情站」裡收集農委會所開放提供的蔬菜、水果市場價格，目前共收錄全台 15 個蔬菜市場以及 11 個水果市場的行情，預設以台斤為計算單位，遇到以公斤計價時，也可快速切換不同單位哦！

在列表中會列出各種蔬果的平均價格區間共使用者參考，更新資訊不一定是當天的，以農委會資料更新時間為準，有時市場休市當然也就沒有相關的價格資訊囉！除了最新的價格外，另外也可查詢歷史價格，還整理出每一種蔬果的價格走勢圖，可清楚了解目前價格是正在上升還是下降中，是漲是跌都能清楚掌握。

不過即使是相同的蔬果種類，依產品的品質狀況及等級還是會有不同的價格產生，平均價格只是個參考值，讓你上傳統市場時對想買的蔬果價格能有個準，不至於會買到貴的離譜的東西就是囉！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 蔬果行情站

蔬果行情站 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Jarvis Lin

Jarvis Lin 官方網站： https://jarvislin.com/

https://jarvislin.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0 以上

Android 4.0 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「蔬果行情站」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

先選擇要查看蔬菜還是水果，預設顯示「台北一市」的平均價格。

可點擊上方的下拉選單切換其它的市場。點擊右上角的「放大鏡」則可輸入關鍵字快速查找需要的蔬果資訊。

點擊蔬果名稱可查看價格走勢圖。

點擊右下角的「＋」可切換單位及篩選需要顯示的分類。

展開左側選單可切換查看「歷史價格」，直接點選黃色日期即可查看當日的蔬果價格。

點入「設定」則可選擇預設的市場、重量單位。程式安裝後會自動啟用「消費者模式」，其是利用批發價格加上利潤所估算出販售價格。「利潤範圍」預設在 30%~50%，這部份也可自行手動調整哦！