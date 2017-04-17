記憶翻卡遊戲通常都是以圖片為主，當然也有結合日語、英語或是數學…等其它不同玩法，讓玩家在遊戲的同時也能順便加強五十音、英文字母…等的記憶，但你肯定沒玩過記聲音的吧？

「SoundsLike?」就是一款用聲音取代圖卡的記憶遊戲，翻開卡片的同時可聽到裡頭隱藏的聲音，可能是拍球、某種玩具、吉他、留聲機、水龍頭…等所發出來的各種聲音，翻到同樣的聲音才能消除，每次配對成功就會揭曉聲音的原貌，讓你看清楚到底是什麼東西在發出聲音。

不僅考驗你的記憶力，也考驗你的聽力，當聽到一個聲音時，會推動你去想像這是如何產生的聲音，可以給大腦不同層次的刺激，活化管理聽覺的區域，不論大人或小孩都很適合來玩玩看，更適合親子一起玩哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： SoundsLike?

SoundsLike? 軟體語言： 英文

英文 開發人員： jan torge claussen

jan torge claussen 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「SoundsLike」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

開啟遊戲後，有 4×3、4×4、5×4 三種遊戲格數可選擇，格數越少越簡單，直接點選進入即可開始遊戲。

任意點擊卡片就能聽到聲音。

成功配對即可消除，而且還能看到動畫影片知道是什麼東西所發出來的聲音。

當所有的卡片都消除完後，就會播放一段由各種聲音所組合出來的影片。

最後就是你的成績，記錄花了多少時間與翻卡次數。