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剪紙風格動態桌布～Paperland Live Wallpaper（Android）

「Paperland Live Wallpaper」是一款超特別的剪紙風格動態桌布程式，所有的場景都是由紙藝堆疊而成，看起來十分有趣，場景的天色還會隨著真實的時間而變換，讓你在手機上也能感受到時間的轉變。

在場景中有許多的動態元素，包含天上的雲、飛的鳥、地上的車、水裡超活潑的特技海豚…等，畫面也會緩慢的左右移動，整個畫面相當的豐富。而除了預設的草地主題外，另外還有開放沙漠與平安夜兩款免費使用，其餘的特殊主題就需付費升級才能使用囉！

雖然免費版本有許多功能上的限制，但其實每個場景裡可以變化的項目很多，只要開啟場景主題的洗牌功能，就能讓程式隨機幫你搭配出不同的動態桌布唷！絕對不用擔心會有看膩的一天！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Paperland Live Wallpaper
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Joko Interactive
  • 官方網站：https://plus.google.com/communities/104580933637412039645
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 2.3 以上
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Paperland Live Wallpaper」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

操作畫面：

下載安裝後開啟，先點入「設定」因為是英文介面老實說看了有點累，而且大部份功能都需付費升級才能使用，所以下面就不詳細的說明每個設定項，只教大家如何快速免費的套用。

 

點入「Theme Manger」裡頭有許多的場景主題，不過只有開放三組可免費使用，沒有標示（PRO）的就可以套用。

 

點擊「Time and Scroll」可在「Time Type」裡選擇桌布的天色變化方式，包含與時鐘同步、固定不變以及白天黑夜反覆轉換三種方式。

 

按下「設定桌布」就可以完成套用。

 

隨著時間的變化，桌布的天色也會跟著轉換哦！

 

程式還有提供桌面小工具可快速的調整桌布設定。「Paperland」可直接開啟桌布設定功能，而「Paperland Randomize」則可改變桌布的場景配置，也就是洗牌功能啦！如果喜歡三不五時就轉換一下的話，建議可以勾選「Double tap home screen to shuffle」，之後只要在桌面空白處雙擊，程式就會自動幫你轉換場景哦！

 

雖然都是草地主題，但也可以產生多種不同的變化。

 

沙漠主題也一樣唷！

 

 

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