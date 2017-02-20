好久以前曾在台灣流行的拍貼機，最好玩的除了是在小空間內發揮創意擺出有趣的動作表情或挑戰可以塞下越多的人之外，就是在拍照後大家擠在小螢幕前面七手八腳的用各種可愛貼圖裝飾照片的時刻，雖然現在要找到拍貼機比較困難了，還是可以用手機修圖軟體來重溫一下哦！

「我的文字貼圖相機」所提供的照片編輯風格就有點類似拍貼機，功能很簡單以造型文字、貼圖、邊框為主，而非將重點擺在照片本身的修飾上，可愛的便利貼能為單純的文字加上特殊的造型，讓這些文字就像是由照片裡的主角開口說出來的一樣，充滿童趣。

照片在整個編輯畫面中地位等同於貼圖，可任意的旋轉、縮放與其它的元素能夠更加緊密的配合，加上趣味的邊框設計、逗趣的貼圖…等裝飾，就能選擇儲存或分享囉！所有的造型元素都有很豐富的色彩，透過巧妙的排版就能讓平凡無奇的照片瞬間變得超吸睛哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 我的文字貼圖相機

我的文字貼圖相機 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Interactive Exchange Company PL

Interactive Exchange Company PL 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 2.2 以上

Android 2.2 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「我的文字貼圖相機」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟程式可選擇由相機拍照或從相簿選取照片，選好照片後就可以使用下方的編輯工具來為照片增加更多有趣的元素。畫布不只挶限在照片的範圍，而是整個全螢幕空間。

先選擇下方左邊第一個，它手動輸入文字的功能，可使用便利貼做為背景造型，也有許多對話泡泡的樣式可選擇，文字的顏色及大小也都可以做調整。

新增的元素都可用兩指斜拉縮放、旋轉以及移動位置。下方工具列左二則是造型字母，可任意拼出需要的單字唷！

下方工具列左三是設計文字貼圖，包含一些有趣的文字內容，可直接套用到照片上。

第四個是邊框及造型與角色貼圖的部份。

如果中途想要預覽一下效果，可在畫面任一處雙擊即可隱藏工具列。完成後就可以按右上角的「Ｖ」選擇儲存或分享。

雖然功能很簡單，選項也不算太多，但製作出來的效果還挺好的唷！