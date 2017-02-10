現在許多人為了有更好的發展機會都會選擇離鄉背井到大城市裡求學或工作，雖然不能與家人時常見面，但總要三不五時的打電話回去報平安、聊聊生活近況什麼的，有些爸爸媽媽可能會希望固定兩三天可以接到一次電話或至少一個星期通個電話知道彼此還活著（嗯？），可是有時一忙起來（或生活過的太開心）可能就會忘記打電話，若你就是這種常會忘了撥個電話的異鄉遊子，可下載「Call Me」讓它來提醒你唷！

「Call Me」是一款桌面小工具，你可以選擇要定時撥打電話的聯絡人，將他加入桌面中，並設定大概幾天要打一次電話，程式就會自動抓取通話記錄，將從上次通話日期到目前為止經過的天數顯示在小工具上，並會以「紅燈」表示已超過預定天數未撥打電話，「綠燈」表示尚未超過預定天數，讓你有空瞄到手機桌面時，就能提醒自己是不是該打電話囉！

小工具除了有提醒功能外，它也是快速撥號工具，直接點擊就能自動撥號，並在打過電話後就會重新計算天數。因為不是那種強制性會一直跳出文字提示或響鈴的提醒方式，相對為使用者保留了一點自由度，不會有那種咄咄逼人的壓迫感，有需要的朋友可以參考看看。



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Call Me – 快來Call我，快速撥話提醒小工具。

Call Me – 快來Call我，快速撥話提醒小工具。 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： DavidCathyStudio

DavidCathyStudio 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 2.3.3 以上

Android 2.3.3 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「lulu.callme」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 下載安裝後，直接將「Call Me」小工具新增到桌面上。（如何新增桌面小工具：可參考此篇）

第2步 接著由聯絡人清單中找到需要的聯絡人，若同一聯絡人有多筆電話都會全列出來讓你選。選擇電話後，再接著設定天數。

第3步 完成設定後就會在桌面小工具上顯示距離上之打電話已過了幾天，並以燈號顯示有沒有超過預定的撥號天數。例如我預設這個電話七天要打一次，結果我上次打已過了 61 天，所以會用「紅燈」提醒。點擊小工具即可直接啟動「撥號」功能。打過電話後，天數就會重新計算，並會顯示為「綠燈」。