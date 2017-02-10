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最接近真實的「校園課程表」介面直觀、功能簡單（Android）

各位準備開學的同學們～趕快收起不捨的心情準備與短短的寒假告別吧！每個學期都是一個新的開始，課表也會有所改變，以往介紹的幾款課程表 App，功能都是較為豐富的，例如有些可以共享課表、有些還可以用來記錄一些作業或是考試資訊…等。

如果你不需要這麼多功能，只想單純將課表記錄起來而已，這樣的話就一定要推薦給你「校園課程表」啦！它的最主要也是唯一的功能就是顯示課程表而已，提供週一～週日、每天可記錄九堂課的空間，每堂課的上下課時間可自由設定，因此不論你的上課時間與別人有多麼的不同都可以任意的修改。

直接點擊要新增課程的位置就能直接輸入課程名稱、上課地點與方便識別的代表色，一共有十種顏色可選擇。如果你的課表有單雙週的區別，或是除了學校外你還有在外進修、補習其它的課程，「校園課程表」也可讓你新增其它的課表，最多可加入十個唷！編輯方式就是這麼簡單，功能也就如此單純，相當適合不希望操作太複雜的同學使用。

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：校園課程表
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：MAXANDEV
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 2.3.3 以上
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「校園課程表」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

操作畫面：

開啟程式就可以看到空白的課表，點擊課堂別可分別修改上下課時間。

 

點擊欲新增課程的位置即可輸入課程名稱、教室與選擇底色。輸入完成就會像右圖這樣。

 

如果想要新增課表，可點擊「＋」輸入課表名稱，就可以在左上角的下拉選單中切換不同的課表。

 

 

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