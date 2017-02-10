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反向思考你行嗎？「min!」倒轉的類俄羅斯方塊（iPhone, Android）

一般的俄羅斯方塊遊戲方塊都是由上方落下的，但在這款「min!」迷你方塊遊戲裡，方塊將由下而上！它是一款玩法有點類似俄羅斯方塊的消除遊戲，每次會給玩家兩個長相奇異的方塊，將它們拖曳到遊戲區塊中，決定位置後放開，方塊就會自動向上衝，碰到頂端時，方塊會重整位置全都靠齊頂端，此時若有三個以上的同色方塊碰在一起即可消除。

遊戲困難的點在於，方塊還沒到頂端前，有點難想像它就定位後的樣子，因為方塊會改變排列的關係，讓人有些難以捉摸，不過遊戲並沒有時間或其它的限制，所以不用急，可以慢慢思考，以拿到高分為目的。

若有連續消除可獲得額外的加分，每得到五百分可拿到一枚金幣，累積足夠的金幣就可以用來購買不同的主題，為遊戲增添更多樂趣。一口氣獲得 3000 分的話還可解開限時挑戰模式，在六十秒的時間內盡可能的累積分數，最後會統計你消除了多少方塊並顯示你在所有玩家中的排行名次。

玩到後來還會有包色方塊出現，就是在一格方塊裡有兩種顏色，外層顏色消除時裡頭的顏色就會顯現出來成為新的方塊，運用得宜的話，就能巧妙的產生連消哦！在基本模式裡遊戲可以一直進行到沒有空間可以再放入新方塊為止，要拿高分賺金幣就全看玩家們的本事囉！

▇ 軟體小檔案 ▇

 

遊戲畫面：

點擊進入遊戲，下方一次會出現兩個方塊，將方塊拖曳到上方確定位置後放開，方塊即會置頂靠齊。

 

將同色的方塊三個以上碰在一起即可消除。

 

每拿到五百分就可以賺到一枚金幣，一千分就可以再拿到一枚。玩到後來還會出現包色方塊，將兩種顏色放在同一格方塊中，先消除外層顏色，裡頭的顏色就會再出現成為新的方塊。

 

當剩餘的空間已放不下更多的方塊時，遊戲就結束了。

 

一路挑戰到 3000 分時就可以解鎖限時模式。累積足夠的金幣則可以解鎖其它的主題場景哦！

 

 

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