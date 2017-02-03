最近桃園機場捷運開通試營運的新聞每天都在報，雖然看起來還有些需要加強及改善的地方，不過仍令許多人感到期待與好奇，準備在開放試乘期間前往搭乘的朋友，別忘了先了解捷運的路線圖唷！

「Beacon MRT」是一款收錄台北、桃園與高雄三大捷運系統相關資訊的實用工具 App，有完整的捷運路線圖可參考，透過 GPS 定位可自動抓取離你最近的捷運站點，讓你方便設定起迄點查詢搭乘、轉乘路線，並自動計算捷運通車時間，有助於提早規劃行程。

點擊站點可查看出口資訊、車站位置圖、首末班車時刻，在出口資訊的部份清楚呈現各出口周邊的公共自行車位置、廁所以及電梯等相關資訊，搭配車站位置圖使用，在還沒到站前就能預先確定下車後的路線，讓你在出站時不再充滿疑惑感！

不過在桃園機場捷運的部份，目前僅有路線圖供使用者參考，尚無其它查詢功能唷！常搭捷運的朋友可考慮下載備用。



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 台北捷運 桃園捷運 高雄捷運 (Beacon MRT)

台北捷運 桃園捷運 高雄捷運 (Beacon MRT) 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Taiwan Innovation App

Taiwan Innovation App 官方網站： https://www.facebook.com/BeaconMRT/

https://www.facebook.com/BeaconMRT/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.3 以上

Android 4.3 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Beacon MRT」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

初次使用可先設定語言與要使用的地圖，之後仍可在設定功能中修改。

可一次顯示完整的路線圖，兩指斜拉可放大，透過定位功能會自動找到離你最近的站點。

點擊站點可設定起點、終點或是查詢其它相關資訊。設定起迄點後會在路線圖上以黃點表示最少站數之轉乘路線，下方則會計算預估通車時間。

「出口資訊」清楚標示出各出口可前往的地方，也可查詢廁所、電梯…等在哪裡，若站點外有公共自行車也會一併標出來哦！

「車站位置」能幫助了解周圍的環境，另外還可查看「首末班車」的搭車時間。

「桃園機場捷運線」要從台北捷運路線圖的左側點擊展開，目前只提供路線站點的查詢。

「高雄捷運」的操作方式也是一樣，不過多了一個「列車即時動態」可查詢哦！

由左上角可進入「設定」，可修改語言、地圖外，還可改變主題色系，一共有五種顏色可選用。