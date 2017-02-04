人活在世上無時無刻都有各種壓力往身上來，所以在身邊隨時擺點療癒小物是很必須的，不論是用看的、實用性的、拿來捏的還是拿來丟的，就像卡通蠟筆小新裡妮妮的媽媽總是能不知道從哪拿出跟人差不多大的兔子來洩憤一樣，可隨時取得很重要啊！

現代人絕對會隨身攜帶的肯定少不了手機，那在手機裡安裝一些實用又有療癒效果的 App 就更是一舉兩得啦！「貓咪計算機」應該就可以算是這類型的 App，它的外觀看來就像一隻虎斑貓，按鍵設計也是走可愛風，對愛貓奴來說光是打開看就能被小小萌到。

在輸入計算式時，只會有＂答答＂的提示聲，除了加減乘除外也提供括號及百分比符號，輸入算式後會先乘除後加減，並會同時顯示算式與答案，若有需要的話，點擊計算框可分別複製算式及答案，為了不影響使用，開發者設計只有在最後按下＂＝＂時，才會讓「貓咪計算機」發出喵叫聲，但那喵一聲真的會讓人想嘴角上仰！XD

另外，開發者有提到可查詢歷史紀錄，不過我在使用時並未找到開啟該功能的方式，有需要的朋友可進一步詢問開發者哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 貓咪計算機

貓咪計算機 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Kami Island

Kami Island 官方網站： https://www.facebook.com/kamiisland/

https://www.facebook.com/kamiisland/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 2.3 以上

Android 2.3 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「貓咪計算機」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

貓咪造型的計算機介面十分的可愛！在右上角有個小小的音效開關，如果在安靜的環境下可手動關閉音效避免干擾到其他人。點擊除了＂＝＂以外的按鈕都只有＂答答＂聲，＂＝＂本身則是喵叫聲。在上方的計算框中，可分別點擊複製算式或答案唷！