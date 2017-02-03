大家都應該聽過小紅帽與大野狼的故事，故事中小紅帽為了要到奶奶的家，必須穿越危機重重的森林，「A Day In The Woods」就是在這個童話故事的架構下產生，森林變身為會移動的魔法森林，玩家需一步步引導小紅帽通過各種挑戰最後安全到達奶奶的家。

一共有六十個以上的關卡，每個關卡都有限制步數與指定要收集的東西，就像在故事當中，大野狼誘騙小紅帽在森林裡摘花一樣，在遊戲裡小紅帽也必須將地圖上的美麗花朵及果實一一收齊，基本上過關就可以拿到一星，另外會用步數、花朵收集數來判定可否獲得其它的兩顆星。

玩法很簡單，在關卡地圖中會有一塊空地，只要點擊周圍其它的圖塊就可以將它移動到空地，依序移動就可以將小紅帽所在的圖塊逐步移到需要的位置，不過在森林裡會有可怕的野狼、大熊和蜘蛛，小紅帽會害怕所以不能與牠們並排，而這些可怕的生物也有牠們會害怕的東西，在這樣你怕我、我閃你的各種條件下會讓圖塊的移動過程更加困難，想要順利過關拿到三顆星是需要耗費相當的腦力唷！

現在，小紅帽的生命就交到你手上了，一起來幫助他通過魔法森林順利找到奶奶吧！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： A Day In The Woods

A Day In The Woods 軟體語言： 英文

英文 開發人員： SPIL GAMES

SPIL GAMES 官方網站： http://www.spilgames.com/

http://www.spilgames.com/ 軟體性質： iOS 限時免費中 / Android 為免費軟體

iOS / Android 為免費軟體 系統支援： iOS 6.0 以上 / Android 4.4 以上

iOS 6.0 以上 / Android 4.4 以上 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

木刻藝術加上繪本風格讓遊戲更有質感，點入開始遊戲吧！

初次進入會有教學，畫面中的亮點是森林裡的精靈，它所在的位置就是空地，點擊周圍的圖塊就可以與它交換位置。

可移動的圖塊會呈現藍邊，紅邊則無法移動。透過不斷的交換位置，讓小紅帽順利的移到奶奶的木屋前即可過關。

過關時會依所耗費的步數、收集到的花朵數量給予星數。

當關卡中有出現新東西時會在某個圖塊上插一支「？」，點擊即可查看相關內容。

基本上小紅帽要將畫面中所有的花朵或果實都收集到，但在移動時需考慮到可怕的野狼…等生物，而這些生物又會怕火堆，該怎麼在限制的步數內完成，就得靠大家的聰明才智啦！

在主畫面的「畫筆」按鈕可進入調整場景與精靈的造型，隨著遊戲的進行可以解開更多選項，這是開發者給玩家的另一個遊戲樂趣唷！