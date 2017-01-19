坐辦公室的上班族或是只要坐在電腦前就黏住的朋友，一定不難發現自己的腰圍、臀圍一天天增加，長期下來肩頸也會感受到持續的酸痛不適，那都是因為太長時間坐在電腦前維持相同的姿勢，沒有適當休息的緣故，一直盯著電腦視力也會受到影響的。
雖然我們都知道、醫生也都這樣建議至少使用電腦一小時要休息十分鐘之類，小朋友的使用時間則要更短，但工作一忙下來，真的不太可能時時提醒自己做到這點，就讓「動動」來幫助你吧！
它是一款可以定時提醒你休息或工作的貼心小助手，可自訂工作與休息時間（例如工作 2 小時，休息 10 分鐘），啟動後就會在時間到時播放鈴聲提醒你，而且還提供多種小運動，讓你在休息時間可以選幾個來動一動，不知道該做哪個動作的話，程式有附加隨機按鈕，按一下就幫你挑一個小運動，還有動畫示範跟著做就 OK 囉！
想擺脫肩頸僵化肚肥大的困擾嗎？就從改變工作習慣開始吧！休息個十分鐘，公司不會倒掉、地球也不會停止轉動，所以不要再為自己的不良習慣找藉口啦！
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：動動-工作休息提醒貼心小助手
- 軟體語言：繁體中文,英文…
- 開發人員：Yanhong Fang
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 8.0 以上
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「動動」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
使用方法：
第1步 在「時間」頁籤中先設定自己想要的工作、休息時間以及重複次數，設定完畢記得要開啟「推送通知設定」。
第2步 切換到「設定」頁籤，可依喜好修改通知時的文字內容以及鈴聲類型。
第3步 一切都 OK 後，記得回到「時間」頁籤啟動計時器，當時間到時就會響鈴提醒你該休息或工作囉！
第4步 若休息時想動一動，可切換到下方最左側的頁籤，這裡有提供一些動作給你參考，每一個都有提供動畫示範，如果不知道該選哪一個，可點擊下方的按鈕就會隨機幫你挑哦！