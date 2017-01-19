這款名稱與實際功能不太相關的「愛的計算機」是一款擁有基本運算功能的計算機 App，它最大的特色在於它粉嫩的外表，以及在按下等號或是清空記憶時的可愛小音效，在數字的部份除了在 0 裡加上了小愛心外，其它的數字字體也都很 Cute 哦！

不過它畢竟還是個計算機，光靠外表可是不行的！雖然只能用來計算加減乘除，但它的計算結果都會被保留下來，只要不清除或關閉程式，這些紀錄都會一直存在。

可透過滾動計算列的方式切換顯示不同的歷史紀錄，需要比價時也相當方便，而且移動到計算列的歷史紀錄都可修改算式重新計算，若需要複製計算結果，只要長按就能 copy 下來囉！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 愛的計算機 Luv Calc

愛的計算機 Luv Calc 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Chia Wei Liu

Chia Wei Liu 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「愛的計算機」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟計算機輸入算式後，會以粉橘色代表目前正在運算的內容。可以看到只提供很基本的運算符號。

按下等號後，剛剛輸入的算式就會移到上方，運算結果也會出現在計算列內可再次用於下次的計算中。

在上方上下滑動可切換查看歷史的運算紀錄，移到計算列內的紀錄就可以再針對算式進行修改。

把剛剛的 3 改成了 2 重新計算了結果。若需要複製運算內容或結果，可直接在上方長按即可複製。