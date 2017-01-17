在之前這篇《想到咖啡廳工作怕吵又怕沒插座？來「Cafe Nomad」查查哪家最合你意！》中，就已將這個超實用的資訊共享網站「Cafe Nomad」介紹給大家，目前網站經過改版後，看起來更清爽，也更容易操作，並加上了地圖模式，讓需要找尋咖啡廳的朋友都能更方便獲得需要的資訊。

雖然網站開發者沒有提供任何的 App 版本，但卻不藏私的提供 API 串連讓其他有心的網友來進行開發，目前在 Google Play 有「找咖啡」可下載，Apple Store 裡則有「Cafe Nomad – 咖啡廳的遊牧民族」、「CafeNomadx」以及「找咖啡」三個程式可選擇，若不想下載 App 還可選擇加入 LINE 機器人「Work cafes near me」，不過似乎還在開發中就是了。

這些都可以在「Cafe Nomad」官網中找到相關的連結，如果不想或不方便使用網頁來查詢時，這些行動 App 可以讓你更方便找到符合需求的咖啡廳哦！



操作畫面：

以下幫大家都測試了一下，Android 手機只有一個「找咖啡」可以用沒得選，心得是需先手動選擇查詢地區在操作上少了一點直覺性，若可以直接以定位顯示所在地區的店家資訊就更好了，提供條件篩選可使用比較在意的項目來搜尋，更容易找到中意的咖啡廳。

有提供距離讓使用者參考，並且詳細列出各個項目的得分，可使用導航以及快速搜尋網路資訊的功能。

iOS 的話三個使用下來覺得比較易用的也是「找咖啡」，開啟程式會自動依定位顯示該地區的所有店家位置，點擊即可查看詳細的分數評比，這邊有幫大家整理出店家的 FB 方便查看相關資訊，也有導航功能哦！

「Cafe Nomad – 咖啡廳的遊牧民族」開啟後同樣會自動定位顯示所有的咖啡廳資訊，在下方以列表的方式呈現，直接點擊地圖上的地標下方也會跟著跳到該店家的資訊，不過訊息比前面兩個 App 少，但同樣有導航。

「CafeNomadx」則多了一層歡迎頁，點入後提供清單與地圖模式，在清單搜尋列中輸入店名或地址關鍵字即可找到符合的店家資訊，點入可查看更詳細的訊息，有提供 FB 專頁與導航功能。

但切換成「附近店家」的地圖模式後，點擊地圖上的地標卻只能顯示店名，無法顯示更進一步的資訊，可能有些些問題在，大家若選擇使用此 App 就請注意一下囉！