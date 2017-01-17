現在的智慧型手機為我們的生活帶來很多的便利，要查詢時間、行事曆還是臨時要記錄個什麼，只要拿出手機來基本上都能解決，不過因為手機的螢幕小小一個，不像電腦螢幕可以將視窗重疊顯示或收放自如，在使用全螢幕玩遊戲或是看影片時，若突然想要查詢某些手機資訊，可能就需要來回的切換畫面了！

「總是可見的時鐘和備忘錄」是一款可以將十多種手機資訊放置在螢幕最上層的 App，除了基本的日期、時間外，還可加入一則文字備忘訊息，另外可依需求加入手機溫度、電池電量、網路信號強度以及定時器…等，在時間的部份更可顯示到毫秒。

可自由調整各種資訊顯示的先後順序，並可依需求加入斷行，讓各種訊息能夠以你的喜好做排列，文字的顏色格式、資訊區塊的擺放位置全都由你決定，想要花俏的彩色閃爍文字也 OK 哦！可選擇只在全螢幕時才自動顯示，或也可在通知欄中放入開關捷徑，不需要顯示資訊區塊時，就可透過通知欄快速關閉，十分方便哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 總是可見的時鐘和備忘錄

總是可見的時鐘和備忘錄 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Wansoft

Wansoft 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 2.3 以上

Android 2.3 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「總是可見的時鐘和備忘錄」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟程式就會自動啟用，預設只顯示時間到秒數，接著就可以開始跟著設定項目一一檢視自己需要調整或開啟的功能囉！有兩種主題色可選，怕太刺眼的可以改成黑色。

因為開啟後資訊區塊會一直顯示在同一個位置，可進入「文本自動機芯」讓它隔一段時間就自動位移一些些，避免長時間在同一個位置造成螢幕老化。

接下來就可以依個人的需求開啟需要顯示的資訊囉！備忘錄可點入修改內容，定時器則在啟動後就會開始倒數計時，相關的項目可進入「定時器設置」中調整，這個功能我是用不到但也許有人會需要？

再往下拉可加入毫秒、電池電量以及溫度。還可修改顯示區的外觀樣式、文字格式以及擺放位置…等。

若不想無時無刻看到它，可開啟「在全屏模式下自動運行」或是開啟「狀態欄切換按鈕」就能在不需要時手動關閉囉！

打開大部份的功能看起來就像左圖這樣一大串，可進入「改變順序」調整位置以及使用＂斷行＂來讓資訊可依你喜好的方式顯示，也可在這邊關閉不需要的資訊唷！