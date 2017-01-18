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取代 Ghost! 完整備份 Windows 系統，當機重灌超簡單！

很久很久以前，因為 Windows 很不穩、很容易當機或掛點，導致常常需要重灌系統。後來大家都會推薦使用 Ghost 之類的軟體來幫作業系統做完整的備份，等哪天電腦又掛了可以馬上還原回去，省下許多重安裝、設定的時間。

後來微軟在 Windows 7 之後的版本提供了類似 Ghost 的系統映像備份功能，只要事先備份一下，日後就能在系統不穩定或無法正常運作時快速恢復原本的狀態。

Windows 內建的系統映像備份功能可以幫我們把整個 Windows 分割區、開機檔及系統相關檔案都整個備份下來，除了備份、燒錄到光碟片的選項之外，也可存到硬碟或區網中的網路磁碟..等位置，避免因為備份檔太過龐大而浪費太多光碟片。

不過做好的系統映像光碟片並不像 Ghost 或其他類似的備份軟體那樣可以直接用光碟開機、啟動電腦，而是在電腦開機時按「F8」或其他方式進入維護模式再執行「系統映像修復」等功能，不管是備份或還原都還算簡單，不過就只能支援 Win 7 之後的新版 Windows。

一、備份整個 Windows 作業系統

以下方法適用於 Windows 7/8/10 等新版作業系統，備份系統的時機最好是在電腦買來、安裝好要用的軟體後，做一次最原始的完整備份，等電腦有問題時才能還原到最乾淨、最健康的版本。

 

第1步  按鍵盤上的「窗戶鍵」+「R」開啟「執行」視窗，貼上以下指令再按「Enter」：

C:\Windows\System32\sdclt.exe

 

 

第2步  開啟「備份與還原」視窗後，按一下左邊的「建立系統映像」。

 

第3步  此時可選擇在「硬碟上」、「在一或多片 DVD 上」或「於網路位置」…其中一種儲存裝置，接著按「下一步」。

 

第4步  視窗中會列出要備份的分割區與預估會耗用的空間，確認無誤後按「開始備份」按鈕。

 

第5步  然後依照指示放入空白光碟片… 再等它慢慢複製全部檔案。

 

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  1. 嘎嘎 說道：
    01-19, 2017 at 上午 1:51.19

    請問設定備份 和 建立系統映像 是一樣的嗎?

    回覆

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