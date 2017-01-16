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靈感要來擋都擋不住！Sketch Rolls 可滾動無限延展的畫布空間（iPad）

有許多朋友都會利用 iPad 來替代實體的筆記本，將所有的筆記內容都數位化，使用、查閱起來都更方便，少了紙張的使用也更加環保，但是否會覺得一般的筆記 App 提供的筆記空間太過侷限，而且用文字來記錄無法將突然而來的靈感、會議中天馬行空的想法、上課的重點筆記…等一滴不漏的記錄下來？「Sketch Rolls」將用平行滾動與上下空間的擴展為你帶來不一樣的手繪筆記新體驗。

「Sketch Rolls」是專為 iPad 開發的畫布空間，以捲軸的方式呈現每一個內容，一張畫布最多可平行延展五次，還不夠用的話則可再上下新增更多的捲軸空間，直接用手寫或手繪的方式記錄，讓你的筆記可更靈活的應用。

提供十六種畫筆顏色，筆頭粗細可自由調整，空白、橫線、方格三種紙張樣式可依使用需求隨時切換，每一個專案可存放多個捲軸，在列表中直接可預覽檔案內容，管理更方便！完成的單一畫布可儲存為圖檔或直接透過 Email 進行分享，若是整個專案則可選擇 PDF 或 SRP 格式寄發，SRP 格式可讓其他有安裝「Sketch Rolls」的使用者也能對專案內容進行編輯唷！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Sketch Rolls
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Explode Ltd
  • 官方網站：http://www.sketchrolls.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 7.1 以上
  • 軟體下載在 iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Sketch Rolls」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

操作畫面：

初次進入可看一下簡單的操作及功能介紹。

 

若付費購買完整版還有更多好用的功能唷！

 

開發者有準備幾個範例專案，可點入參考一下這個程式可以運用到哪些方面。按下方的「＋」則可新增自己的專案。

 

新增專案會簡單的說明各項功能。

 

有十六種筆色可選擇，拖曳下方的拉桿可調整筆粗。

 

用兩指向左或右拖拉即可新增畫布空間，最多可延展五次，就可以記錄更多的想法或筆記囉！

 

在畫布上長按可開啟功能選單，可複製畫布、插入新的畫布捲軸或是變換紙張樣式。

 

有空白、橫線以及方格三種樣式可選擇。

 

複製或是插入畫布捲軸後，可在畫面上以兩指向上或下拖拉，即可切換不同捲軸。

 

單一的畫布可由右上角選擇分享方式，可以目前畫面或整個捲軸透過 Email 傳送或是儲存為圖檔。

 

在專案列表長按專案的話，則可以選擇以 PDF 或 SRP 格式寄送出去。

 

 

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