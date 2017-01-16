上小學後大概升上二年級慢慢就要開始學會背九九乘法表，但只要是背有順序性的東西，例如英文字母、日文的五十音…等都會遇到一個問題，就是順著唸沒問題，可是一旦要從中間抽出一個來問時，不夠熟悉的話，就會回答不出來。

如果想讓小朋友對九九乘法更加的熟練，可以透過遊戲的方式來進行，像是跟他們玩你問我答的遊戲（像這個），加上一點拍手的節奏感，答錯或回答的太慢就要接受一點小懲罰之類的，一開始可以放慢速度，畢竟目的是要加強他們九九乘法的記憶而不是恐怖的回憶吧！

但若家長們沒空的話，也可以下載這款「Multiplication Flashcard Match Games」乘法閃卡配對遊戲給小朋友練習，裡頭有提供練習、測驗與遊戲三種模式，皆可自選想要練習的單一乘數，或也可以選擇一個區間，像是 1~6、6~12 或是 1~12 全部加入。

在測驗模式中包含閃卡與限時兩種測驗方式，依照問題算式選出正確答案即可，更有趣的是配對遊戲，與一般的配對遊戲玩法一樣，會將牌的正面朝下，然後翻開一樣的牌即可消除，不過這裡的牌，可不是只有數字，而是會搭上乘法算式，例如一張牌是 2×8 需與另一張 16 配對，你也可以選擇全都是算式的牌，那就會變成 2×8 配上 4×4，難度更高。

對於正在學習九九乘法的小朋友來說，應該會是個不錯的輔助學習工具，可訓練活用乘法，多玩幾次相信一定會進步的哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Multiplication Flashcard Match Games for Kid

Multiplication Flashcard Match Games for Kid 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Eggroll Games LLC

Eggroll Games LLC 官方網站： http://eggrollgames.com/

http://eggrollgames.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 6.0 以上 / Android 2.3.3 以上

iOS 6.0 以上 / Android 2.3.3 以上 軟體下載 ：

iPhone 版本：免費版、付費版（限免中）

Android 版本：免費版、付費版

操作畫面：

點擊右側按鈕進入。

有三種模式，練習、測驗與配對遊戲。

不論哪種模式都可自訂要使用的單一乘數或範圍，這邊可以練習的不止到 9，可更進一步練習 10~12 的部份。

練習模式應該是需要爸爸媽媽一起的操作的，由程式出題孩子回答，答對的話就幫他們按下「Mastered」換下一題，一輪有 12 題。

測驗模式有兩種方式可選擇，閃卡測驗與限時挑戰。

配對遊戲也同樣有兩種方式可選擇，一種是算式配答案，一種則是算式配算式，可依小朋友的程度來選擇。

如果不想考驗記憶力的話，也可以選擇不蓋牌的方式來進行。

在首頁右上角可進入家長模式，可關閉一些音效以及設定測驗模式的時間限制。