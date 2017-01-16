在使用電腦處理文書作業，若有需要比對兩個文件內容或是需參考資料時，要讓兩個視窗或檔案並排顯示是很容易的事，不過若是換到了手機或平板上就不是那麼簡單了，一方面是很少看到支援這功能的 App，另一方面是因為螢幕已經夠小，再切一半顯示兩個視窗也不是太適合閱讀，但若你真的有這個需求，可考慮使用「Double note」來做為你的行動文字編輯器。

「Double note」就像電腦裡的記事本，是一個純文字的編輯器，可保存多個文字檔案，在需要時可將兩個文字檔並列顯示，且可各別進行內容的編輯，也可在兩個文字檔之間相互複製貼上，讓你在行動裝置上編輯文字、處理文書作業更加簡單唷！有需要的朋友，快趁限時免費下載用用看囉～



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Double note

Double note 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Bogdan Novikov

Bogdan Novikov 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 5.0 以上

iOS 5.0 以上 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Double note」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式點擊右上角的「New」可新增文字檔。編輯完成按下右上角的「Done」即可儲存，在下方就可以選擇要新增第二個文字檔或是從已存在的檔案中選取。

若選擇新增則會在畫面右側開一個新的空白文字檔，可直接輸入內容。選擇由已存在檔案加入的話，則會列出檔案讓你選擇。

這樣就能夠讓兩個文字檔並排，比對、參考資料、編輯、複製貼上都很方便哦！所有的文字檔都會在首頁列出來，點入即可編輯，向左滑可選擇刪除。