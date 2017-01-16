很多時候尤其是上班或夜深人靜時，常常會被網頁中那該死的影音廣告或一堆惱人的背景音樂給嚇到，尤其是當你一邊上網、一邊聽自己的歌單時，網頁中發出的各種聲響往往會打斷我們欣賞音樂的美好心情。

那…該怎麼做才能禁止所有網站發出聲音，或只允許指定網站有聲音就好呢？

如果你用的是 Google Chrome 瀏覽器，可以另外下載安裝下面這個 Silent Site Sound Blocker 擴充套件，透過自訂黑名單的方式來禁止你指定的網站發出聲音。或者也可以直接禁止全部網站發出聲音，只允許白名單中的指定網站如 YouTube, Facebook 或其他你慣用的影音網站發出聲音。

有了 Silent Site Sound Blocker 這套件，再也不用擔心在「剛泡好咖啡。對著電腦，路上無車無人，夜深無聲…」的時候，被該死的影音廣告或難聽的背景音樂破壞了精心醞釀已久的沈默。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Silent Site Sound Blocker

Silent Site Sound Blocker 軟體版本： 1.0

1.0 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 348KiB

348KiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 官方網站： geekinchief

geekinchief 軟體下載： 用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「＋加到 CHROME」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「＋加到 CHROME」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

安裝好擴充程式後，網址列右邊會出現一個音效控制圖示，點一下圖示然後在「Mode (WL,BL,Quiet)」選單中點選你喜歡的運作模式。一般會用「Allow Whitelisted Only」白名單的方式來將全部網站設為靜音，只允許你手動加入白名單的網站如 YouTube, Facebook.. 等站點可以正常播放聲音。

第2步 另外也可以按選項到設定頁面中手動編輯黑名單、白名單…的內容。

第3步 運作時，如果該網站不被允許發出聲音的話，分頁的右上角會出現一個靜音的圖示，如果沒有圖示則表示該分頁可以正常發出聲音。