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Silent Site Sound Blocker 禁止網頁發出聲音，拒絕廣告、背景音樂的干擾

很多時候尤其是上班或夜深人靜時，常常會被網頁中那該死的影音廣告或一堆惱人的背景音樂給嚇到，尤其是當你一邊上網、一邊聽自己的歌單時，網頁中發出的各種聲響往往會打斷我們欣賞音樂的美好心情。

那…該怎麼做才能禁止所有網站發出聲音，或只允許指定網站有聲音就好呢？

如果你用的是 Google Chrome 瀏覽器，可以另外下載安裝下面這個 Silent Site Sound Blocker 擴充套件，透過自訂黑名單的方式來禁止你指定的網站發出聲音。或者也可以直接禁止全部網站發出聲音，只允許白名單中的指定網站如 YouTube, Facebook 或其他你慣用的影音網站發出聲音。

有了 Silent Site Sound Blocker 這套件，再也不用擔心在「剛泡好咖啡。對著電腦，路上無車無人，夜深無聲…」的時候，被該死的影音廣告或難聽的背景音樂破壞了精心醞釀已久的沈默。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Silent Site Sound Blocker
  • 軟體版本：1.0
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：348KiB
  • 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome
  • 官方網站：geekinchief
  • 軟體下載：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「＋加到 CHROME」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步  用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「＋加到 CHROME」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

安裝好擴充程式後，網址列右邊會出現一個音效控制圖示，點一下圖示然後在「Mode (WL,BL,Quiet)」選單中點選你喜歡的運作模式。一般會用「Allow Whitelisted Only」白名單的方式來將全部網站設為靜音，只允許你手動加入白名單的網站如 YouTube, Facebook.. 等站點可以正常播放聲音。

 

第2步  另外也可以按選項到設定頁面中手動編輯黑名單、白名單…的內容。

 

第3步  運作時，如果該網站不被允許發出聲音的話，分頁的右上角會出現一個靜音的圖示，如果沒有圖示則表示該分頁可以正常發出聲音。

 

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