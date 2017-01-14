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一起來聆雨！Rainville 雨聲環境音產生器（iPhone, iPad）

某些時刻就是想聽聽下雨的聲音，但卻討厭濕答答的天氣，這麼矛盾的願望就讓「Rainville」來幫你達成吧！它是一款以雨聲為主的環境音產生器，而且中文名稱取為「聆雨」音同淋雨但意思卻是聆聽雨聲，這樣的雙關語是不是很有意思呢？

有人說下雨天讀書天，也有人說下雨天最適合睡覺，除了是因為下雨外出比較不方便外，其實還有一個原因是雨聲有讓人心情沉靜的作用，不論在工作、唸書或是想培養入睡的情緒，聽點雨聲都是很不錯的選擇。

「Rainville」提供古色古香的介面風格，包含蟬嗚、蛙聲、海鷗、琵琶、夏夜、流水…等十八種音效，雖然並不是所有的音效都有搭配著雨聲，不過都各有特色唷！另外還有搭配名畫的每日一句可以欣賞，但可惜沒有提供睡眠定時器，在睡前使用的話一個不小心就會一路播到早上哦！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：聆雨 – 且聽細雨，勿濕衣襟 Rainville
  • 軟體語言：簡體中文
  • 開發人員：Peng Duan
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 8.0 以上
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「聆雨」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

操作畫面：

開啟程式後按下「播放」即可開始聽到雨聲，向上滑動可展開選單，有許多其它的音效可選擇。

 

拉到最下方的「每日一言」還可以欣賞美麗的畫作與一句發人深省的字句哦！

 

 

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