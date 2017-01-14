雖然很久之前 Google 早就把整合進 Google+ 的網路相簿服務再拉出來變成獨立的 Google 相簿服務 Google Photos，不過一直沒花時間試用。
直到最近，為了把100多GB的照片備份到網路上，才又想起 Google 還有個網路相簿服務可以用。其實 Google Photos 這次的改版雖然版面看起來無敵乾淨、簡潔，好像沒什麼特別的，其實適應一下之後其實還蠻好用的。尤其裡面的「小幫手」功能，可以自動幫我們彙整相本、將系列圖片做成影音內容、合成動畫、臉部辨識自動分類、回顧舊照片..等等。每張照片按進去之後還有一堆相片處理、特效與強化功能，相當好用！
尤其現在是「快門按不用錢」的時代，拍照的數量比以前多好幾倍，但看照片的時間比起以前相對少很多。如果你不希望拍了一堆照片就藏進層層資料夾中的無底深淵，「小幫手」的各種回顧與彙整功能就相當有幫助。
其實 Google Photos 對我來說最大的優勢就是免費、不限容量的照片儲存方案，目前照片上傳與儲存的方式分為「高畫質 (有損壓縮，無限的免費儲存空間)」與「原始大小 (不壓縮，會佔用儲存空間不夠需付費)」兩種，但以「高畫質」的儲存方式來說，雖然是有損壓縮，但對一般人的日常瀏覽與分享、加工..等用途，幾乎看不出有啥不同。
以我的處理方式來說，真正重要、好的照片會找時間把它整理一下、洗出來，做一個實體備份。其他的就讓它全部堆在外接硬碟裡，然後再以「高畫質」的方式全部備份一份到 Google Photos 裡面去。避免哪天硬碟壞了，至少還能找回備份檔來。
不管是硬體還是線上服務，總是會有壞掉或收攤的一天。且不管是硬碟壞掉或中了勒索病毒，只要有備份，就不用擔心了！
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：Google Photos Backup
- 軟體版本：1.1.2.13
- 軟體語言：繁體中文、英文…等多國語言版
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：2.53 MB
- 系統支援：Windows, Mac OS X, Android, iPhone, iPad
- 官方網站：https://photos.google.com/
- 軟體下載：按這裡
Google Photos 備份、上傳工具
第1步 安裝好 Google Photos Backup 軟體後，會跳出一個簡單的說明並要我們輸入 Google 帳號密碼來登入，請按「繼續」。
第2步 接著請在「選擇備份來源」方框中勾選你要備份、同步上傳的資料夾， 如果有其他資料夾的照片也要備份的話請按「新增…」按鈕手動選取。
第3步 接著可以看到桌面右下角有個 Google Photos 圖示，點一下圖示即可看到目前備份進度或瀏覽已上傳的照片..等內容。