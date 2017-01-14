雖然很久之前 Google 早就把整合進 Google+ 的網路相簿服務再拉出來變成獨立的 Google 相簿服務 Google Photos，不過一直沒花時間試用。

直到最近，為了把100多GB的照片備份到網路上，才又想起 Google 還有個網路相簿服務可以用。其實 Google Photos 這次的改版雖然版面看起來無敵乾淨、簡潔，好像沒什麼特別的，其實適應一下之後其實還蠻好用的。尤其裡面的「小幫手」功能，可以自動幫我們彙整相本、將系列圖片做成影音內容、合成動畫、臉部辨識自動分類、回顧舊照片..等等。每張照片按進去之後還有一堆相片處理、特效與強化功能，相當好用！

尤其現在是「快門按不用錢」的時代，拍照的數量比以前多好幾倍，但看照片的時間比起以前相對少很多。如果你不希望拍了一堆照片就藏進層層資料夾中的無底深淵，「小幫手」的各種回顧與彙整功能就相當有幫助。

其實 Google Photos 對我來說最大的優勢就是免費、不限容量的照片儲存方案，目前照片上傳與儲存的方式分為「高畫質 (有損壓縮，無限的免費儲存空間)」與「原始大小 (不壓縮，會佔用儲存空間不夠需付費)」兩種，但以「高畫質」的儲存方式來說，雖然是有損壓縮，但對一般人的日常瀏覽與分享、加工..等用途，幾乎看不出有啥不同。

以我的處理方式來說，真正重要、好的照片會找時間把它整理一下、洗出來，做一個實體備份。其他的就讓它全部堆在外接硬碟裡，然後再以「高畫質」的方式全部備份一份到 Google Photos 裡面去。避免哪天硬碟壞了，至少還能找回備份檔來。

不管是硬體還是線上服務，總是會有壞掉或收攤的一天。且不管是硬碟壞掉或中了勒索病毒，只要有備份，就不用擔心了！

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Google Photos Backup

Google Photos Backup 軟體版本： 1.1.2.13

1.1.2.13 軟體語言： 繁體中文、英文…等多國語言版

繁體中文、英文…等多國語言版 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 2.53 MB

2.53 MB 系統支援： Windows, Mac OS X, Android, iPhone, iPad

Windows, Mac OS X, Android, iPhone, iPad 官方網站： https://photos.google.com/

https://photos.google.com/ 軟體下載： 按這裡

Google Photos 備份、上傳工具

第1步 安裝好 Google Photos Backup 軟體後，會跳出一個簡單的說明並要我們輸入 Google 帳號密碼來登入，請按「繼續」。

第2步 接著請在「選擇備份來源」方框中勾選你要備份、同步上傳的資料夾， 如果有其他資料夾的照片也要備份的話請按「新增…」按鈕手動選取。

第3步 接著可以看到桌面右下角有個 Google Photos 圖示，點一下圖示即可看到目前備份進度或瀏覽已上傳的照片..等內容。