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Yatta 我做到了！目標達成獎勵計劃 App（Android）

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人活在這個世界上就是為了完成一個又一個夢想、達成一個又一個的目標，但是人的惰性很強，這些目標夢想總是會因為想偷懶而無法持續下去，若不想再陷入這樣的情境當中，不妨為自己建立一個獎勵機制，不論你的目標是大是小，都可以告訴自己在完成之後將給自己什麼樣的獎勵，這個獎勵一定要是你很想要但捨不得要的東西，例如買件昂貴但很想要的東西或是到某個國家旅遊。

之前曾介紹過一款名為「Carrot!」是 iOS 系統適用的激勵式目標提醒器，可以自行設立目標與達成後的獎勵，它就會定時的提醒你，用想要獲得獎勵的慾望推動你努力的往目標前進，在 Google Play 裡其實也有類似功能的 App，那就是「Yatta」！

「Yatta」其實日文やった的發音，代表做到了、達成了的意思，在這個 App 裡，一樣可設定目標以及獎勵，並可設定要達到的次數（1~30），例如想要每天運動持續一個月的，就先設置「運動三十天」的目標，每運動一天就給自己蓋上一個「济」表示已完成一次，當蓋完所設定的數量就可以獲得想要的獎勵。

同樣可以設定提醒時間，每天都能提醒你來完成目標，一步步更接近想要的獎勵，但如果自制力不夠的朋友或是設定的獎勵吸引力不夠大的話，這個 App 能給你的助益是很有限的，因為它只是一個提醒及統計的輔助工具，真正執行的還是你本人哦！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Make your habit with Yatta
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Tatoonaak Studio
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.0 以上
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Yatta」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

操作畫面：

開啟程式由右下角的「＋」新增目標，設定目標、內容、獎勵以及執行次數。

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設定完畢按下「確定」就可以在首頁看到目標清單。

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每完成一次就可以到程式中「+1」，上面就會蓋上一個「济」，若不小心按錯的話，可「-1」。

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當章都蓋完了，代表目標已達成，就可以獲得所設定的獎勵。若這個目標是想要重覆使用的，就可以按下方的「C」清除所有的章，重新計數。

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如果需要程式提醒的話，可點入右上角的「鬧鐘」，按右下角的「＋」新增鬧鐘提示。

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可依需求設定多組不同的鬧鈴時間。

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