記得在國小的時候，曾有位老師在課堂上突然叫我們只能看著前方的講台，然後問說知不知道在教室內兩旁牆壁的字聯上寫的是什麼字，結果每天都待在教室的我們竟然沒有幾個人能回答的出來，這是因為我們對周遭環境觀察力不夠敏銳的關係。

若你想知道自己的觀察力如何，可以來玩玩看這款「是什麼顏色的？」小遊戲，裡頭收集了許多我們在日常生活中、電視上都常見的物品、品牌 Logo 或是卡通人物…等具有代表性顏色的東西，然後將它們的顏色去除，要玩家們填入正確的顏色。

例如麥當勞的薯條，就是很鮮明的紅盒子搭配金黃色的薯條；那你記得米妮頭上的蝴蝶結是什麼顏色，又或美國國旗是由哪三種顏色所組成的嗎？這些東西都是看過的，但卻不一定會記得它們的顏色，透過這個遊戲肯定會讓你對自己的記憶力產生疑惑，不相信的話，就來挑戰看看吧！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 是什麼顏色的？

是什麼顏色的？ 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Taps Arena

Taps Arena 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 7.0 以上 / Android 3.1 以上

iOS 7.0 以上 / Android 3.1 以上 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

點入「開始遊戲」會給玩家一張灰黑或灰白、灰階的圖，然後玩家需由下方提供的色塊選出正確的顏色，例如第一題的蜘蛛人，最有印象的主色是紅色，搭配的是黑色還是藍色呢？因為下方只有藍色可選，所以也沒什麼好掙札的。

點擊紅色與藍色就可以過關了！

這位藍色小精靈，會不會很多年輕人不認識啊！（驚！）如果不確定顏色的話，可以使用右下角的刪去、填色道具，不然隨意答錯的話，右上角的愛心會失去一顆，若全都用完了，就必須等時間回復，有時過關也會送愛心，但可遇不可求呀～

愛心都用完，等待十多秒就會回復一顆，但最多也只會回復一顆，若不想等，可透過觀看廣告影片換取或付費購買唷！

玩過之後你會發現許多的東西在我們日常生活周遭，好像很熟悉但我們卻不曾用心去看、去觀察，現在放下手機好好的看看爸爸媽媽或另一伴的臉，有沒有覺得好像多了幾條皺紋，或是變胖、變瘦了？別常把眼睛放在小小的手機螢幕中，將視野放大、放遠一起好好的欣賞世界上更多、更美好的事物吧！