常聽人家說戀愛的人周圍都會充滿粉紅泡泡，那代表的是一種甜甜戀愛的氛圍，通常只有在偶像劇裡後製特效才會看的到，如果你想讓你的照片也有那種朦朧夢幻的粉色效果，可以利用「Soft Pink」來加一下。

它是單純照片編輯程式，只能為相簿中的照片進行後製，不支援從相機拍照。在選取照片後程式會自動幫照片加上其中一種的粉色濾鏡，立馬就讓照片有滿滿的戀愛感，雖然都是以粉色濾鏡為主，卻有多達 16 種不同深淺程度的濾鏡可選擇，可表現出不同的感覺哦！

套用濾鏡後可手動調整模糊程度、亮度與暖色調，不喜歡太過朦朧的，就可以調降模糊效果或是將亮度調低一點，臉部的輪廓也會比較明顯一點，若有需要的話還可針對照片的部份進行縮放、旋轉或是翻轉。

加入「Soft Pink」特效後，也會有自然的美肌效果，不論是人物或景物都會變的超夢幻，用在男女朋友的合照更適合不過囉！完成後的照片會儲存在相簿中，也可快速透過 LINE 或是 Facebook 等社群軟體分享出去唷！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Soft Pink

Soft Pink 軟體語言： 英文

英文 開發人員： addquick

addquick 官方網站： http://addquick.website/

http://addquick.website/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 3.0 以上

Android 3.0 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Soft Pink」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後，可直接預覽相簿中的照片，也可由「ALBUM」開啟相簿選單更方便找到需要的照片。點擊要使用的照片後，可放大查看，按下「V」確定使用。

第2步 選入照片後，程式會自動套用粉色美肌效果，整個是不是就很有戀愛的粉圍呢？下方有十多種的不同程度的濾鏡可選擇，挑一個合口味的吧！太亮沒有關係，下一步就可以來調整囉！

第3步 切換到「Blur」就可以調整模糊、亮度與暖色調的強弱程度。

第4步 若有需要的話，可切換到「Photo」翻轉、縮放或是旋轉照片的角度。最後按下「Save」即可儲存或分享。

最後來看看加與不加粉色濾鏡的結衣看起來有什麼不同吧！臉部的線條柔和許多，看起來真的很有愛啊～～～

用在合照更有 fu 唷！