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My Daddy, My Christmas 超需要技巧的聖誕節小遊戲（iPhone, Android）

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「My Daddy, My Christmas」是關於一位爸爸要在聖誕節前帶著女兒的禮物趕回家的遊戲，在以簡約可愛的設計風格所打造的場景中，這位偉大的爸爸需要經過六天的長途跋涉，才能回到溫暖的家。

每一天都要使用不同的交通工具，也會遇到天氣、地形造成的種種阻礙，走路時要小心坑洞或大石頭，騎腳踏車時又要小心路上的積雪，好不容易搭上了飛機又得注意閃躲前方的烏雲，接下來的計程車、船程還有最後的體感平衡車，全都會給這位爸爸各種的考驗。

怎麼回個家這麼難呢？就讓我們來幫幫這位苦命的爸爸吧！每天的挑戰都要用不同的方式來面對，第一天要點擊彈跳避開障礙，第二天則變成要上下滑動切換路線，第三天要透過長按來降低飛機的高度，而且必須一鏡到底一口氣成功度過一整天才能進入下一天，沒有什麼接關的道具，想要玩的順利專心是非常重要的哦！

如果失敗就會失去一條命，一開始會給玩家 10 條命，若都用完了，就必須等待秒數回補，每次也只會回補 5 條命唷！遊戲很有挑戰性，很需要技巧以及專注力，目前我也只過到第三天，不知道這位爸爸回到家後劇情會怎麼發展，想知道的話，就快來一起送他回家吧！

▇ 軟體小檔案 ▇

 

遊戲畫面：

從第一天開始幫助他！Let’ Go Home！

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每天的開始都會以文字提示這關要做的事情，像第一天就是要點擊讓爸爸跳起，避開坑洞與大石。

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直到抵達旅館，第一天才算是成功度過。

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萬一掉到洞裡或是被大石絆倒就算失敗，會失去一條命，此時也會顯示你失敗的位置大概在路程的百分之幾。

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第一天過去後，就會自動解鎖第二天。

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第二天爸爸的交通工具換成了腳踏車，需上下滑動切換路線閃避路上的積雪以免打滑。到中間某段還會從前面衝出逆向的腳踏車，整個超驚險的！一個閃神真的就 bye bye 了。

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萬一 10 條命都用完了，就必須等待時間自動回復，也可以選擇觀看廣告影片來快速獲得 5 條命。看似簡單的小遊戲，其實一點也不簡單，需要花費相當的心力哦！聖誕節沒人揪的話，就玩點小遊戲打發時間囉～

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