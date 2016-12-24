以前電腦、手機還不流行時，過年過節都會到文具店買幾張卡片，親手寫上祝福的話寄送出去給親朋好友，就算是幾乎天天見面的同學，也會為彼此送上祝福，後來電腦、網路普及後，變成寄送電子賀卡，現在則更方便只要透過 Facebook 或是 LINE 等通訊軟體，就能簡單又快速的發送祝賀的訊息，但雖然方便卻少了許多人情味。

如果今年你還是選擇透過電子產品來傳送祝福，不妨下載「Christmas Card Maker 2017」這款有創意的賀卡服務，其結合著色本的概念提供多種不同的聖誕、新年主題的著色圖，讓你可以發揮個人的美感創意親手為圖案上色，著色完畢再透過通訊軟體送給親朋好友，比起一些設計好的電子賀卡來說，親手上色的賀卡更能將心意傳送出去。

雖然不是專門的著色 App，在調色盤方面卻一點也不隨便，共有 256 色可選擇，可依主題分類或所屬色調來選色，所提供的顏色都相當好看，選色後直接點擊即可上色，再次點擊就能去除顏色，也有無限回上一步的選項，設計完善的著色功能讓所有人都能輕鬆使用唷！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Christmas Card Maker 2017

Christmas Card Maker 2017 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Andrei Moroz

Andrei Moroz 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上

iOS 9.0 以上 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Christmas Card Maker 2017」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式後選擇「English」就能看到一些聖誕節相關的著色圖，如果想要新年的圖就選擇上方的「2017」。

左右滑動可切換不同的著色圖，大部份都需要觀看廣告影片才能解鎖，點擊下方的「魔法棒」即可在 30 秒的廣告影片後解鎖進入著色畫面。

預設使用主題模式的調色盤，在下方可左右滑動切換不同的主題，在圖案上兩指斜拉可放大，細部更容易上色。

顏色真的非常的多，一共分為 16 個主題色，若以色調來分則可分為 10 種色調。

由調色盤左側的按鈕可回到選單，「SHADES」可切換成色調分類。

完成後就可以按右上角的「信封」圖示傳送出去，不過完成圖的右下角會有浮水印，按下「Watch ad now」看過廣告影片後即可免費去除。接著就可以選擇透過各種的通訊軟體將圖片送給親朋好友囉！

若選擇儲存到相簿中，可獲得一張 3200×3200 的超大圖片唷！這張花了我一些些時間上色的聖誕賀卡就送給各位啦～～～祝各位聖誕節快樂～Ho Ho Ho～～