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「Christmas Card Maker 2017」寄送親手著色的聖誕新年賀卡更有心意（iPhone, iPad）

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以前電腦、手機還不流行時，過年過節都會到文具店買幾張卡片，親手寫上祝福的話寄送出去給親朋好友，就算是幾乎天天見面的同學，也會為彼此送上祝福，後來電腦、網路普及後，變成寄送電子賀卡，現在則更方便只要透過 Facebook 或是 LINE 等通訊軟體，就能簡單又快速的發送祝賀的訊息，但雖然方便卻少了許多人情味。

如果今年你還是選擇透過電子產品來傳送祝福，不妨下載「Christmas Card Maker 2017」這款有創意的賀卡服務，其結合著色本的概念提供多種不同的聖誕、新年主題的著色圖，讓你可以發揮個人的美感創意親手為圖案上色，著色完畢再透過通訊軟體送給親朋好友，比起一些設計好的電子賀卡來說，親手上色的賀卡更能將心意傳送出去。

雖然不是專門的著色 App，在調色盤方面卻一點也不隨便，共有 256 色可選擇，可依主題分類或所屬色調來選色，所提供的顏色都相當好看，選色後直接點擊即可上色，再次點擊就能去除顏色，也有無限回上一步的選項，設計完善的著色功能讓所有人都能輕鬆使用唷！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Christmas Card Maker 2017
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Andrei Moroz
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 9.0 以上
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Christmas Card Maker 2017」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

操作畫面：

開啟程式後選擇「English」就能看到一些聖誕節相關的著色圖，如果想要新年的圖就選擇上方的「2017」。

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左右滑動可切換不同的著色圖，大部份都需要觀看廣告影片才能解鎖，點擊下方的「魔法棒」即可在 30 秒的廣告影片後解鎖進入著色畫面。

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預設使用主題模式的調色盤，在下方可左右滑動切換不同的主題，在圖案上兩指斜拉可放大，細部更容易上色。

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顏色真的非常的多，一共分為 16 個主題色，若以色調來分則可分為 10 種色調。

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由調色盤左側的按鈕可回到選單，「SHADES」可切換成色調分類。

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完成後就可以按右上角的「信封」圖示傳送出去，不過完成圖的右下角會有浮水印，按下「Watch ad now」看過廣告影片後即可免費去除。接著就可以選擇透過各種的通訊軟體將圖片送給親朋好友囉！

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若選擇儲存到相簿中，可獲得一張 3200×3200 的超大圖片唷！這張花了我一些些時間上色的聖誕賀卡就送給各位啦～～～祝各位聖誕節快樂～Ho Ho Ho～～

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