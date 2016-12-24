平安夜在即大家是否已用各種的聖誕裝飾增加家裡過節的氣氛了呢？如果還沒有，或是覺得不太夠味，可準備一些色紙跟著「聖誕節摺紙」一起巧手摺出各種應景裝飾物，家裡有小朋友的話一起摺更好玩哦！

在「聖誕節摺紙」裡可以找到聖誕老公公、馴鹿、天使、雪人、聖誕帽、聖誕燈泡、雪橇、聖誕鈴、聖誕樹、聖誕花圈…等二十四種與聖誕節相關的裝飾物，每一種都有簡單又詳細的摺法分解步驟圖，並有中文解說，不論大人小孩都能輕鬆上手。

建議使用紅色、綠色、金色、銀色…等亮眼的聖誕代表色來摺，在摺紙時盡量對齊並壓緊摺線，最後的成品才會漂亮，製作好後可依要裝飾的位置加上細線吊掛起來，或是利用膠帶、雙面膠黏貼，不用花太多的費用就能讓家中或辦公桌上充滿可愛的聖誕節氣氛唷！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 聖誕節摺紙

聖誕節摺紙 軟體語言： 繁體中文,英文…

繁體中文,英文… 開發人員： Gloding Inc.

Gloding Inc. 官方網站： http://mirai.education/

http://mirai.education/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 7.0 以上 / Android Gloding Inc.

iOS 7.0 以上 / Android Gloding Inc. 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

在首頁上可以看到好多摺紙作品，點擊選取即可直接看到該作品的摺紙教學。例如我點一下左側的「聖誕靴」就會進入它的教學畫面。

向左滑動即可一步步跟著教學將想要的裝飾物摺出來囉！

由下方可展開選單，更快找到想要摺的東西，每一種都可以摺看看，簡單就能為家中增添過節的氣息哦！