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抓住劈腿貓！「Block that Crazy Cat」快來跟這隻怪貓鬥智吧！（iPhone, iPad）

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「Block that Crazy Cat」是一款常見的益智遊戲，玩家的任務就是要將目標物圍起來到不得動彈的程度就可以過關，概念上有點像在玩圍棋，你每走一步，目標物就會跟著移動一步，若目標物先走到棋盤邊緣，那它就能成功逃脫。

而在「Block that Crazy Cat」裡，這個目標物是一隻腿很長的劈腿貓，在遊戲時會一直試圖擺出奇怪的姿勢想要干擾你的判斷，只要能成功將它圍起來就能看到更奇特的舞姿哦！

每次起局的棋盤佈置都不同，時而簡單時而難，每一回都是一場新的挑戰。在過關後遊戲會記錄你的移動步數，並將該成績與世界上的所有玩家做比較，告訴你這次的成績打敗了多少百分比的玩家，其實還挺有成就感的唷！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Block that Crazy Cat
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：GENGDONG MA
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 5.0 以上
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Block that Crazy Cat」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

遊戲畫面：

劈腿貓在一開始擺出迷人的姿勢想要擾亂你的判斷！點入「PLAY」就能開始抓它囉！

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每點擊一步，貓也會移動一步，成功將它圈在一個空間中，它就會開始跳奇怪的舞步。

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直到將它逼至剩下一格，就過關囉！會顯示你使用了幾步，並打敗了多少百分比的人。

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若讓它走到邊緣就算圍捕失敗！

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