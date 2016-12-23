「Block that Crazy Cat」是一款常見的益智遊戲，玩家的任務就是要將目標物圍起來到不得動彈的程度就可以過關，概念上有點像在玩圍棋，你每走一步，目標物就會跟著移動一步，若目標物先走到棋盤邊緣，那它就能成功逃脫。
而在「Block that Crazy Cat」裡，這個目標物是一隻腿很長的劈腿貓，在遊戲時會一直試圖擺出奇怪的姿勢想要干擾你的判斷，只要能成功將它圍起來就能看到更奇特的舞姿哦！
每次起局的棋盤佈置都不同，時而簡單時而難，每一回都是一場新的挑戰。在過關後遊戲會記錄你的移動步數，並將該成績與世界上的所有玩家做比較，告訴你這次的成績打敗了多少百分比的玩家，其實還挺有成就感的唷！
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Block that Crazy Cat
- 軟體語言：英文
- 開發人員：GENGDONG MA
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 5.0 以上
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Block that Crazy Cat」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
遊戲畫面：
劈腿貓在一開始擺出迷人的姿勢想要擾亂你的判斷！點入「PLAY」就能開始抓它囉！
每點擊一步，貓也會移動一步，成功將它圈在一個空間中，它就會開始跳奇怪的舞步。
直到將它逼至剩下一格，就過關囉！會顯示你使用了幾步，並打敗了多少百分比的人。
若讓它走到邊緣就算圍捕失敗！