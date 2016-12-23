學語言是一條漫漫長路，沒有找點樂子是很難持續下去的，偶爾找些故事書或是笑話之類的課外讀物也是不錯的選擇。「Only Jokes」是一款英文笑話 App，收集許多不同的笑話類型，像是學校、婚姻、小孩、動物、政治、日常生活或是一些搞笑的語錄…等，每一個分類都有數十則笑話可以看。

有些笑話也有看過中文版的但就不知道是誰翻誰的了，而有些笑話則是外國人的幽默，也許需要多看幾遍才能理解，但理解之後整個就超好笑的！所以一開始看不懂不要放棄，多讀幾次或是把不懂的單字稍微查一下，不僅對看懂笑話有幫助，也能增加你對單字的認識哦！

笑話除了用看的也可以用聽的，每則笑話都附有真人發音，可以在看笑話當娛樂的同時也順便練練英文聽力，一舉兩得唷！喜歡的笑話或是看不懂想要再多看幾次的笑話，可以標註星號加入最愛方便之後再次閱讀，每則笑話也可以透過簡單的圖示給予好評或負評，還可透過其它的 App 分享給好友一起笑！學英文、背單字感到疲乏時，不妨來看看笑話轉換心情吧！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Only Jokes

Only Jokes 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Tiago English Tutor

Tiago English Tutor 官方網站： https://tiagoenglishtutor.wordpress.com/

https://tiagoenglishtutor.wordpress.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上

Android 4.1 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「OnlyJokes」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

有許多不同的笑話主題，可直接選擇有興趣的內容。點入就可以看囉！如果喜歡或是想再多看幾次的，可以點擊右上角的「星號」加入最愛，也可以透過左下角的「讚」圖給於好評或負評。點擊「喇叭」圖示可聽真人發音。

左右滑動可切換上下一則笑話，或是由右上角可展開笑話清單。

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