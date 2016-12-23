大家應該都有遇到過想拍景物卻很難避免拍到路人的情況，若是想將照片分享到網站上，就會需要先動點手腳將路人先馬賽克一下，如果想來點有趣的，不妨可以使用這款「Ninja Masker」，把不想或不能露臉的人通通變成忍者吧！

其實就跟一般照片編輯 App 裡的貼圖差不多意思，不過「Ninja Masker」可在拍照時就自動啟用人臉偵測，即時就能在螢幕上看到遮擋效果，而因為其使用的是忍者的面罩，所以才取名為「Ninja Masker」，另外還提供一款在某週刊上常見的黑色橫條，可單純用來蓋住眼睛的部份，不過這樣會產生一種奇妙的效果就是了。

除了在拍照時可即時遮擋外，也可運用在相簿中已事先拍好的照片上，不過若是人臉辨識不易就遮不到囉！而且因為會套用在所有的人臉上，所以無法只單純遮蓋其中的某些人臉，一種要遮大家一起遮的概念。

如果覺得忍者面罩跟黑色橫條用膩了，程式也支援使用自己想要的遮擋圖，建議可以搭配之前介紹過的「Magic Eraser」自製透明背景的圖片，就可以用來當做獨一無二的可愛貼圖馬賽克啦！非常有趣唷！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Ninja Masker

Ninja Masker 軟體語言： 英文

英文 開發人員： R. Natori

R. Natori 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 9.2 以上

iOS 9.2 以上 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Ninja Masker」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟即可在螢幕直接偵測人臉並套用忍者面罩，按下拍照鍵再按下右側的「＋」即可儲存並繼續拍下一張。

由右下角可進入相簿選取照片，一樣會自動將偵測到的人臉都套用上面罩，人一多起來感覺是不是金促咪？XD

點入左下角的設定，可選擇另一種黑色橫條做為遮蔽物。如果覺得面罩的位置不太準確，可點擊一下「Edit」手動調整一下。

點擊「Add Custom Mask from Photos」可由相簿選取自製的貼圖。

調整要擺放的預設位置後，就可以選用囉！

下面就來看看幾張試用的效果吧！