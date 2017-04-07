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[免費下載] Windows 10 v1703 簡體/繁體中文版 ISO 光碟映像檔（官方正式版）

2017/4/7 更新：近日微軟釋出了自 Windows 10 發布以來第三次重大更新版：Windows 10 Creators Update（代號 Redstone 2），現在已經可以在微軟官網下載了。

此次更新的版本編號為「Version 1703」，提供繁體中文、簡體中文、英文…等多國語言版，支援 32/64 位元。

萬眾矚目的微軟最新版作業系統 Windows 10 正式版終於上市了！奇怪的是，這次竟然可以直接在 Microsoft 網站上下載官方版本的 ISO 光碟映像檔… 包含 32-bit/64bit 的家用版與專業版，只要是一般使用者身份就能下載。

雖然可以從官方網站免費下載 Windows 10 正版軟體，不過… 沒序號是不能安裝的唷！當然也可以先下載來備份啦！等哪天有序號的時候也許就可以裝來用了。

有需要（想當白老鼠）的話趕快來下載….

  • 軟體名稱：微軟官方版本 Windows 10 光碟映像
  • 檔案大小：Win10_1703_Chinese(Traditional)_x64.iso，4.18 GB
  • 檔案大小：Win10_1703_Chinese(Traditional)_x32.iso，3.14 GB
  • 軟體下載：按這裡

 

開啟微軟網站後，選擇你要下載的版本，選 Windows 10 就好，按下「確認」就可以準備開始下載微軟正式版本的 Windows 10  光碟映像檔囉！

 

選擇語言… 除了繁體中文、簡體中文、英文、日文.. 其他國家的各種語言版本都有了！

 

提供 32位元與 64 位元版本，建議使用 64 位元版本，目前軟硬體相容性跟穩定性都已經很好了。

 

 

以下為 Build 10162 版介面：

Windows-10-01 Windows-10-02 Windows-10-03 Windows-10-04

 

 

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較舊的留言
  1. 梁倡杰 說道：
    05-17, 2017 at 下午 7:04.39

    请问可不可以用windows xp 直接下载windows 10？？

    回覆
  2. cherry 說道：
    05-31, 2016 at 上午 11:31.37

    請問win10 還有查詢（下列項目的輸入順序）功能嗎？
    功能用途：使用行列輸入法，打個字後可以顯示注音或其它輸入法，可隨意設定想要拆解的輸入法。
    也可打注音，顯示出行列、無蝦米…等。

    回覆
  3. 小美 說道：
    03-05, 2016 at 下午 4:54.53

    拜託~幫幫忙~
    下載後~~是.iso檔 要解壓縮~~但是解不開~~花ㄋ5小時不能下載
    好像~~ windows 把網路連接點~全刪ㄋ?

    怎麼辦? 有誰能給我下載點~~windows 10 拜託~幫幫忙~

    回覆
  4. 救救我 說道：
    01-06, 2016 at 下午 4:58.27

    您好
    我想求救
    筆電Sony VPCEA16FW升級win10之後燒錄機沒辦法燒錄光碟
    1.為順利燒錄光碟，請確定您已安裝最新的 CD 或 DVD 燒錄韌體，然後再試一次。
    2.對您的CD或DVD燒錄機而言，可燒錄光碟的寫入速度太快或太慢，請插入寫入速度不同的可燒錄光碟，然後再試一次。
    3.此光碟有防寫保護，所以無法將檔案燒錄到此光碟中。請將可寫入的碟片插入光碟機。
    已經換過四片光碟了
    8x 6x 4x 2x 寫入速度也都試過了
    請問有解嗎? 4片光碟還有救嗎?!
    系統說光碟機驅動程式已是最新 Optiarc DVD RW AD-7700H
    升級前燒錄都正常，所以不知道是不是升級的緣故，還是好死不死光碟機同時間故障

    回覆
  5. 訪客 說道：
    12-25, 2015 at 下午 6:42.45

    需要秘要不

    回覆
  6. luluer 說道：
    10-04, 2015 at 上午 2:56.46

    我想請問~升級了win10 ,chrome瀏覽器就無法開網頁,skype也無法連線, 這是怎麼回事呢?
    有辦法解決嗎?

    回覆
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