萬眾矚目的微軟最新版作業系統 Windows 10 正式版終於上市了！奇怪的是，這次竟然可以直接在 Microsoft 網站上下載官方版本的 ISO 光碟映像檔… 包含 32-bit/64bit 的家用版與專業版，只要是一般使用者身份就能下載。
雖然可以從官方網站免費下載 Windows 10 正版軟體，不過… 沒序號是不能安裝的唷！當然也可以先下載來備份啦！等哪天有序號的時候也許就可以裝來用了。
有需要（想當白老鼠）的話趕快來下載….
- 軟體名稱：微軟官方版本 Windows 10 光碟映像
- 檔案大小：Win10_Chinese(Traditional)_x64.iso，3.93 GB
- 檔案大小：Win10_Chinese(Traditional)_x32.iso，3.95 GB
- 軟體下載：按這裡
開啟微軟網站後，選擇你要下載的版本，選 Windows 10 就好，按下「確認」就可以準備開始下載微軟正式版本的 Windows 10 光碟映像檔囉！
選擇語言… 除了繁體中文、簡體中文、英文、日文.. 其他國家的各種語言版本都有了！
提供 32位元與 64 位元版本，建議使用 64 位元版本，目前軟硬體相容性跟穩定性都已經很好了。
以下為 Build 10162 版介面：
我的電腦安裝完。就開始出現無限循環的重開機
請問一下.我是早期windos 10預覽版的用戶.現在版本是10240已激活.現在想重灌.不知道重灌後還可不可以維持激活狀態?
用360可以直接升级··
360後門衛士
請問XP可直接升級window10?
Or 建議升級其他版本？
謝謝
請問用你上述的win10 iso安裝，可以不打key先試用???還是不打就過不了下一步?
輸入序號的時候跳過就好，他會完整安裝完，而且還可以正常使用。只不過系統沒有「啟用」的話，有些功能無法設定，會變成灰色的。
我的windows10是預約升級的，並已安裝完成。
但當我進入google到facebook時，桌面的畫面就會閃爍跳動，一下下就停止了，但等一下又開始閃了。
我的電腦是64位元，而且微軟也通知說檢驗都沒問題，通知我下載，安裝。
這問題，我去請教燦坤，但他們無法處理。
請先進幫幫忙，我要如何處理。
建議先試著弄清楚自己電腦上的顯示卡之廠牌、型號，然後到他們的官網去查看是否有支援 Windows 10 的驅動程式？若有就下載並安裝起來，否則就留言或發 Email 向該顯卡公司詢問解決之道。
驅動程式
http://www.techbang.com/posts/24988-did-you-upgrade-windows-10-driver-lazy-pack-here
蠻好用的..本人是用w7sp1(盜)直接升級..7/30自動升級後.至今也無任何問題
請問如何用w7sp1(盜)直接升級.. 謝謝
已經檢舉智慧財產保護大隊
好正義
升級以後還可以改回來嗎
https://sofree.cc/win10-downgrade/
右下角沒有出現Win102k的通知
https://support.microsoft.com/zh-hk/kb/3081048
請問版主知不知道win10 有沒有傳統的注音輸入法(ㄅ/半)可以安裝的呢
更新後發現注音輸入法只有一種,超級難用,又慢,而且完全沒得選擇
真的很後悔更新,不知道版主有沒有解救的方法呢?謝謝
習慣一下馬…
你是XP或Win7升上來的吧，Win8就改囉…
不然教你怎麼用:
1. 先選個自己喜歡的圖示版本
新圖示版本:
http://files.dotblogs.com.tw/esyc2001/1310/20131023135531299.zip
傳統圖示版本:
http://files.dotblogs.com.tw/esyc2001/1402/2014219153153808.zip
2. 解壓縮後雙擊執行
3. 新增/移除輸入法
要新增/移除輸入法，可以在【語言喜好設定】中進行變更。
您可以在控制台中點選控制台裡【時鐘、語言和區域】底下的【新增語言】或是【變更輸入法】都可以，兩者都一樣會打開【語言喜好設定】。
或者開啟 Modern UI 中的【電腦設定】。滑鼠移到右下角打開 Charms Bar 之後，點選【設定】，然後再點選【變更電腦設定】
然後再到【電腦設定】中的【一般】選項，點選右邊的【語言喜好設定】。
不管您是從【控制台】進入，還是從【電腦設定】進入，都是同樣會打開下圖這個【語言喜好設定】視窗。
接下來您只需要在該輸入法所屬的語言後面，按下【選項】打開【語言選項】，就可以變更輸入法了。
比如說我想要新增倉頡輸入法，那麼首先我先點選畫面中【中文(台灣)】後面的【選項】。
然後再點選中間【輸入法】下面的【新增輸入法】
接下來點選【微軟注音(ㄅ半)】，再按下【新增】
這樣就新增完成了喔。
Ps. 這個輸入法只能在桌面下使用喔
還有，這個方法是Win8.1的，試試看可不可以用囉 :)
http://steachs.com/archives/14567