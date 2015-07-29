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[免費下載] Windows 10 簡體/繁體中文版 ISO 光碟映像檔（官方正式版）

windows10-laptop

萬眾矚目的微軟最新版作業系統 Windows 10 正式版終於上市了！奇怪的是，這次竟然可以直接在 Microsoft 網站上下載官方版本的 ISO 光碟映像檔… 包含 32-bit/64bit 的家用版與專業版，只要是一般使用者身份就能下載。

雖然可以從官方網站免費下載 Windows 10 正版軟體，不過… 沒序號是不能安裝的唷！當然也可以先下載來備份啦！等哪天有序號的時候也許就可以裝來用了。

有需要（想當白老鼠）的話趕快來下載….

  • 軟體名稱：微軟官方版本 Windows 10 光碟映像
  • 檔案大小：Win10_Chinese(Traditional)_x64.iso，3.93 GB
  • 檔案大小：Win10_Chinese(Traditional)_x32.iso，3.95 GB
  • 軟體下載：按這裡

 

開啟微軟網站後，選擇你要下載的版本，選 Windows 10 就好，按下「確認」就可以準備開始下載微軟正式版本的 Windows 10  光碟映像檔囉！

Windows_10_Download-01

 

選擇語言… 除了繁體中文、簡體中文、英文、日文.. 其他國家的各種語言版本都有了！

Windows_10_Download-02

 

提供 32位元與 64 位元版本，建議使用 64 位元版本，目前軟硬體相容性跟穩定性都已經很好了。

Windows_10_Download-03

 

 

以下為 Build 10162 版介面：

Windows-10-01 Windows-10-02 Windows-10-03 Windows-10-04

 

 

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  1. Thomas 說道：
    09-03, 2015 at 下午 9:10.33

    我的電腦安裝完。就開始出現無限循環的重開機

    回覆
  2. 訪客 說道：
    09-01, 2015 at 下午 5:04.47

    請問一下.我是早期windos 10預覽版的用戶.現在版本是10240已激活.現在想重灌.不知道重灌後還可不可以維持激活狀態?

    回覆
  3. 大嘴猴 說道：
    08-27, 2015 at 下午 2:29.59

    用360可以直接升级··

    回覆
  4. 可霓 說道：
    08-25, 2015 at 上午 12:13.10

    請問XP可直接升級window10?

    Or 建議升級其他版本？

    謝謝

    回覆
  5. DavidC626 說道：
    08-16, 2015 at 上午 11:12.18

    請問用你上述的win10 iso安裝，可以不打key先試用???還是不打就過不了下一步?

    回覆
    • 不來恩 說道：
      08-16, 2015 at 上午 11:13.24

      輸入序號的時候跳過就好，他會完整安裝完，而且還可以正常使用。只不過系統沒有「啟用」的話，有些功能無法設定，會變成灰色的。

      回覆
  6. Josepht 說道：
    08-10, 2015 at 上午 1:53.46

    我的windows10是預約升級的，並已安裝完成。
    但當我進入google到facebook時，桌面的畫面就會閃爍跳動，一下下就停止了，但等一下又開始閃了。
    我的電腦是64位元，而且微軟也通知說檢驗都沒問題，通知我下載，安裝。
    這問題，我去請教燦坤，但他們無法處理。
    請先進幫幫忙，我要如何處理。

    回覆
  7. freemeen 說道：
    08-07, 2015 at 上午 1:23.04

    蠻好用的..本人是用w7sp1(盜)直接升級..7/30自動升級後.至今也無任何問題

    回覆
  8. 日前子 說道：
    08-05, 2015 at 下午 7:52.28

    升級以後還可以改回來嗎

    回覆
  9. 劉宏宏 說道：
    08-04, 2015 at 下午 2:49.43

    右下角沒有出現Win102k的通知

    回覆
  10. 訪客 說道：
    08-03, 2015 at 上午 10:37.03

    請問版主知不知道win10 有沒有傳統的注音輸入法(ㄅ/半)可以安裝的呢
    更新後發現注音輸入法只有一種,超級難用,又慢,而且完全沒得選擇
    真的很後悔更新,不知道版主有沒有解救的方法呢?謝謝

    回覆
    • HAO 說道：
      08-03, 2015 at 下午 1:44.38

      習慣一下馬…
      你是XP或Win7升上來的吧，Win8就改囉…
      不然教你怎麼用:
      1. 先選個自己喜歡的圖示版本
      新圖示版本:
      http://files.dotblogs.com.tw/esyc2001/1310/20131023135531299.zip
      傳統圖示版本:
      http://files.dotblogs.com.tw/esyc2001/1402/2014219153153808.zip
      2. 解壓縮後雙擊執行
      3. 新增/移除輸入法
      要新增/移除輸入法，可以在【語言喜好設定】中進行變更。

      您可以在控制台中點選控制台裡【時鐘、語言和區域】底下的【新增語言】或是【變更輸入法】都可以，兩者都一樣會打開【語言喜好設定】。

      或者開啟 Modern UI 中的【電腦設定】。滑鼠移到右下角打開 Charms Bar 之後，點選【設定】，然後再點選【變更電腦設定】

      然後再到【電腦設定】中的【一般】選項，點選右邊的【語言喜好設定】。

      不管您是從【控制台】進入，還是從【電腦設定】進入，都是同樣會打開下圖這個【語言喜好設定】視窗。

      接下來您只需要在該輸入法所屬的語言後面，按下【選項】打開【語言選項】，就可以變更輸入法了。
      比如說我想要新增倉頡輸入法，那麼首先我先點選畫面中【中文(台灣)】後面的【選項】。

      然後再點選中間【輸入法】下面的【新增輸入法】

      接下來點選【微軟注音(ㄅ半)】，再按下【新增】

      這樣就新增完成了喔。

      Ps. 這個輸入法只能在桌面下使用喔
      還有，這個方法是Win8.1的，試試看可不可以用囉 :)

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