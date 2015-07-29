萬眾矚目的微軟最新版作業系統 Windows 10 正式版終於上市了！奇怪的是，這次竟然可以直接在 Microsoft 網站上下載官方版本的 ISO 光碟映像檔… 包含 32-bit/64bit 的家用版與專業版，只要是一般使用者身份就能下載。

雖然可以從官方網站免費下載 Windows 10 正版軟體，不過… 沒序號是不能安裝的唷！當然也可以先下載來備份啦！等哪天有序號的時候也許就可以裝來用了。

有需要（想當白老鼠）的話趕快來下載….

軟體名稱： 微軟官方版本 Windows 10 光碟映像

微軟官方版本 Windows 10 光碟映像 檔案大小： Win10_Chinese(Traditional)_x64.iso，3.93 GB

Win10_Chinese(Traditional)_x64.iso，3.93 GB 檔案大小： Win10_Chinese(Traditional)_x32.iso，3.95 GB

Win10_Chinese(Traditional)_x32.iso，3.95 GB 軟體下載： 按這裡

開啟微軟網站後，選擇你要下載的版本，選 Windows 10 就好，按下「確認」就可以準備開始下載微軟正式版本的 Windows 10 光碟映像檔囉！

選擇語言… 除了繁體中文、簡體中文、英文、日文.. 其他國家的各種語言版本都有了！

提供 32位元與 64 位元版本，建議使用 64 位元版本，目前軟硬體相容性跟穩定性都已經很好了。

以下為 Build 10162 版介面：