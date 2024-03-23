FxSound 電腦音訊強化、EQ調整工具

FxSound 是個電腦音訊強化、EQ等化器（Equalizer）的調整工具，可隨時改變電腦聲音輸出時的低、中、高頻的音量大小，讓我們針對不同聲音輸出裝置如內建的喇叭或外接音響來設定不同的聲音輸出效果，根據不同的播音目的選擇不同的輸出設定，如看電影時跟聽搖滾樂或古典樂時各區段的音頻設定就不會一樣，輕鬆調整出最佳的聽覺感受。

FxSound 除了內建 Clarity, Ambience, Sourround Sound, Dynamic, Bass.. 等環繞效果、動態加強與 BASS 重低音快速設定功能之外，還提供了12組不同的情境設定，，

如看電視、看電影、聽音樂、玩遊戲…等等，每種使用需求都有不同的輸出配置可讓我們選擇，讓每種聽覺體驗更符合你的預期。

如果你比較懂這些東西的話，FxSound 也提供了9個不同區段的音頻手動微調功能，除了調大小聲，還能詳細設定每個區段的頻率，讓整個聲音的輸出更加細膩、有味道。