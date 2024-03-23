FxSound 電腦音訊強化、EQ調整工具
FxSound 是個電腦音訊強化、EQ等化器（Equalizer）的調整工具，可隨時改變電腦聲音輸出時的低、中、高頻的音量大小，讓我們針對不同聲音輸出裝置如內建的喇叭或外接音響來設定不同的聲音輸出效果，根據不同的播音目的選擇不同的輸出設定，如看電影時跟聽搖滾樂或古典樂時各區段的音頻設定就不會一樣，輕鬆調整出最佳的聽覺感受。
FxSound 除了內建 Clarity, Ambience, Sourround Sound, Dynamic, Bass.. 等環繞效果、動態加強與 BASS 重低音快速設定功能之外，還提供了12組不同的情境設定，，
如果你比較懂這些東西的話，FxSound 也提供了9個不同區段的音頻手動微調功能，除了調大小聲，還能詳細設定每個區段的頻率，讓整個聲音的輸出更加細膩、有味道。
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▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：FxSound
- 軟體版本：1.1.22.0
- 軟體語言：英文、日文、簡體中文
- 軟體性質：免費軟體（開放原始碼）
- 檔案大小：54.4 MB
- 系統支援：Windows 7/8/10/11
- 官方網站：https://www.fxsound.com/
- 軟體下載：Download 下載