[DDU] Display Driver Uninstaller V18.0.2.2 顯示卡驅動程式移除工具
簡稱 DDU 的 Display Driver Uninstaller 是一個專門用來移除 Windows 顯示卡驅動程式的小工具有時我們如果裝錯了版本或想測試一下新版驅動程式萬一系統內建的移除工具沒法完整清除原有驅動程式的殘留垃圾（如登錄檔、資料夾、舊檔案…等），
DDU 可支援 AMD (ATI), NVIDIA 與 Intel 等廠牌的各系列顯卡（之後會支援 REALTEK 與 Sound Blaster 音效卡）使用時建議先將電腦重開機進入安全模式(Safe Mode)再來操作。移除後記得再找適合的驅動程式來安裝這樣電腦才能正常運作。
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▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：Display Driver Uninstaller (DDU)
- 軟體版本：18.0.2.2
- 軟體語言：繁體中文、英文、簡體中文…等多國語言
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：1.27 MB
- 系統支援：Windows XP/Vista/7/8/10
- 官方網站：Wagnardsoft
- 軟體下載：Download 下載
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