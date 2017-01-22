2017/1/22 更新：軟體版本更新為 v3.24.0 最新版，此版本修正一些 bug 與程式問題。
FileZilla 是一套免費、開放原始碼的 FTP 檔案傳輸軟體，內建 44 種語言的多國語系介面，且還提供 Windows、Linux、Mac OS X 等多種作業系統平台的版本。除了支援一般 FTP 檔案傳輸之外，還可支援 SFTP 與「FTP over SSL/TLS」…等傳輸模式，是個相當穩定而好用的免費軟體。
其實FTP軟體以前還滿常用的，一堆好康的都是透過某些神人的 FTP 伺服器來抓，不過後來都沒了。現在大部分都是用來修改網頁、上傳圖檔到網站..啥的，這些用途用這免費的FileZilla也很夠用囉。
FileZilla 主要特色是支援「斷線續傳」與 SFTP，另外還可支援 UTF-8 文字編碼，如果對方伺服器支援 UTF-8 的話，可以讓 FileZilla 自動偵測 UTF-8 編碼或自己指定編碼。這部份其實也不用多設定，一般情況下讓他自動偵測應該都可以順利顯示正確的檔案名稱。
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：FileZilla
- 軟體版本：3.24.0
- 軟體語言：繁體/簡體中文（內建多國語系）
- 軟體性質：免費軟體，開放原始碼的自由軟體
- 檔案大小：9.21 MB
- 系統支援：Windows XP/2003/7/8/Win 10/Linux/Mac OSX
- 官方網站：http://filezilla-project.org （注意！官方下載點會綁廣告，請小心）
- 軟體下載：按這裡（無廣告版）
這是FileZilla軟體的主畫面，右邊是遠端FTP主機的目錄，左邊是本地電腦的資料夾，每個欄位都可以直接從上方的工具列點選、設定為顯示或不顯示。
設定頁面中，我們可以將FTP軟體設為主動模式或被動模式（依實際需求，沒事不用設定），也可勾選「送出FTP維持連線指令」，盡量延長連線狀態方便作業。
另外也可設定檔案傳輸的上傳、下載頻寬限制，避免大量檔案傳輸影響到網頁瀏覽或其他程式的正常運作。
FTP is great only when there is someone to manage it well. On the other hand Binfer makes it real simple to transfer files. See Binfer as FTP alternative.
Filezella還不錯，目前一直在使用，但有個問題無法解決，不知道大家有沒有辦法？
就是在搜尋檔案時，無法設成非遞迴式搜尋。