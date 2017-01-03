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AnyDesk v3.1.0 遠端桌面、電腦遙控工具（Win, Mac, Linux）

AnyDesk-200

2017/1/3 更新：軟體版本更新至 v3.1.0 最新版。

AnyDesk 是個相當好用的跨平台遠端桌面電腦遙控工具，可支援各版本的 Windows 與 macOS, Debian, Ubuntu, FreeBSD… 等作業系統，透過其獨有的影音編解碼強化與硬體加速等技術，提供畫質優美、反應迅速的遠端操控介面。

所謂的遠端桌面指的就是你的電腦放在家裡或公司，你人在外面透過網路操作家裡/公司的電腦，看起來就像是人坐在電腦/螢幕前操作那樣。

使用 AnyDesk 時一樣是透過其專屬的「AnyDesk-Address」編號來連線（所以不用管對方的網路 IP 是多少、有沒有在防火牆後面），只要兩台電腦都同時執行 AnyDesk 軟體，在你的電腦輸入另一台電腦的 AnyDesk 位址就能開始連線並看到對方的操作畫面。使用時我們還可以自己決定是否要播放聲音、是否可控制鍵盤及滑鼠、是否可存取系統剪貼簿… 等權限，並可設定專屬密碼來保護隱私。

另外，AnyDesk 還在視窗中整合了一套簡單的訊息傳輸工具，方便我們在兩台電腦間溝通、傳訊，不過很可惜似乎沒辦法透過 AnyDesk 在兩台電腦間傳檔，如果要拿來修電腦的話會有一點點小麻煩（若有傳檔需求可改用另外一套 TeamViewer 軟體）。但整體來說，AnyDesk 相當簡單好用，畫面細緻且反應速度超快，相當值得推薦。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：AnyDesk
  • 軟體版本：3.1.0
  • 軟體語言：繁體中文、簡體中文、英文…等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體，另有付費進階版
  • 檔案大小：1.46 MB (免安裝)
  • 系統支援：Windows, macOS, Debian, Ubuntu, FreeBSD..
  • 官方網站：http://anydesk.com/
  • 軟體下載：按這裡

使用方法：

第1步  將 AnyDesk 軟體下載回來、點兩下後即可開始使用，免安裝軟體。

開啟 AnyDesk 主視窗，我可以在上方看到一組數字，這個「AnyDesk 位址
是你的專屬編號，其他安裝、執行了 AnyDesk 軟體的人，輸入這組編號之後就可以連上你的電腦、看到並操作你的桌面（當然可以自己設定密碼保護）。

AnyDesk-001

 

第2步  如果你要連上另外一台電腦、進行遠端遙控的話，則是在下面「其他作業系統」方框中輸入對方的「AnyDesk 位址」再按「連線」按鈕。

AnyDesk-002

 

第3步  等對方按「接受」同意連線後，我們便可在 AnyDesk 視窗中看到對方電腦的桌面與操作畫面，並且可以控制該電腦的鍵盤滑鼠，就像是坐在電腦前面操作一樣。

AnyDesk-003

 

當有人要透過 AnyDesk 跟你的電腦連線時，會出現如下畫面，請按綠色「接受」按鈕，即可讓你的電腦被遠端遙控。

AnyDesk-yes

 

第4步  如果你覺得畫面不夠清晰，請點一下視窗右上角的選單，在「View Mode」裡面點選「Original」或其他顯示方式。

AnyDesk-004

 

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  1. 訪客 說道：
    09-26, 2016 at 下午 10:19.35

    請問不來恩大大, 都用WIN7的情況下, 比方外出數天, 此期間可以隨時用筆電連回家中桌機嗎…或有其它推薦的軟體呢~~3Q(showmypc 只能用1小時沒法用)

    回覆

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