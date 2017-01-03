2017/1/3 更新：軟體版本更新至 v3.1.0 最新版。

AnyDesk 是個相當好用的跨平台遠端桌面電腦遙控工具，可支援各版本的 Windows 與 macOS, Debian, Ubuntu, FreeBSD… 等作業系統，透過其獨有的影音編解碼強化與硬體加速等技術，提供畫質優美、反應迅速的遠端操控介面。

所謂的遠端桌面指的就是你的電腦放在家裡或公司，你人在外面透過網路操作家裡/公司的電腦，看起來就像是人坐在電腦/螢幕前操作那樣。

使用 AnyDesk 時一樣是透過其專屬的「AnyDesk-Address」編號來連線（所以不用管對方的網路 IP 是多少、有沒有在防火牆後面），只要兩台電腦都同時執行 AnyDesk 軟體，在你的電腦輸入另一台電腦的 AnyDesk 位址就能開始連線並看到對方的操作畫面。使用時我們還可以自己決定是否要播放聲音、是否可控制鍵盤及滑鼠、是否可存取系統剪貼簿… 等權限，並可設定專屬密碼來保護隱私。

另外，AnyDesk 還在視窗中整合了一套簡單的訊息傳輸工具，方便我們在兩台電腦間溝通、傳訊，不過很可惜似乎沒辦法透過 AnyDesk 在兩台電腦間傳檔，如果要拿來修電腦的話會有一點點小麻煩（若有傳檔需求可改用另外一套 TeamViewer 軟體）。但整體來說，AnyDesk 相當簡單好用，畫面細緻且反應速度超快，相當值得推薦。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： AnyDesk

AnyDesk 軟體版本： 3.1.0

3.1.0 軟體語言： 繁體中文、簡體中文、英文…等多國語言

繁體中文、簡體中文、英文…等多國語言 軟體性質： 免費軟體，另有付費進階版

免費軟體，另有付費進階版 檔案大小： 1.46 MB (免安裝)

1.46 MB (免安裝) 系統支援： Windows, macOS, Debian, Ubuntu, FreeBSD..

Windows, macOS, Debian, Ubuntu, FreeBSD.. 官方網站： http://anydesk.com/

http://anydesk.com/ 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 將 AnyDesk 軟體下載回來、點兩下後即可開始使用，免安裝軟體。

開啟 AnyDesk 主視窗，我可以在上方看到一組數字，這個「AnyDesk 位址」

是你的專屬編號，其他安裝、執行了 AnyDesk 軟體的人，輸入這組編號之後就可以連上你的電腦、看到並操作你的桌面（當然可以自己設定密碼保護）。

第2步 如果你要連上另外一台電腦、進行遠端遙控的話，則是在下面「其他作業系統」方框中輸入對方的「AnyDesk 位址」再按「連線」按鈕。

第3步 等對方按「接受」同意連線後，我們便可在 AnyDesk 視窗中看到對方電腦的桌面與操作畫面，並且可以控制該電腦的鍵盤滑鼠，就像是坐在電腦前面操作一樣。

當有人要透過 AnyDesk 跟你的電腦連線時，會出現如下畫面，請按綠色「接受」按鈕，即可讓你的電腦被遠端遙控。

第4步 如果你覺得畫面不夠清晰，請點一下視窗右上角的選單，在「View Mode」裡面點選「Original」或其他顯示方式。