作者：,     

RogueKiller v12.9.0 網頁綁架/彈出廣告/流氓軟體/惡意程式掃描、清除工具

RogueKiller-200

2016/12/28 更新：軟體版本更新至 v12.9.0 最新版。

RogueKiller 是國外相當多人愛用的流氓軟體清除工具，主要功能是掃描電腦中的惡意程式、網頁綁架、彈出廣告、流氓軟體與各種討人厭的綁架程式…用的，它的功能與使用方式跟之前介紹過的 AdwCleanerMalwarebytes Anti-MalwareIObit Malware Fighter 很像，不過執行效果就各有千秋。如果你用其他軟體解決不了的話，可以再試試看 RogueKiller。

RogueKiller 不用安裝，下載回來後點兩下就可以直接使用。啟動軟體時會先掃描運作中的程式與執行序..等項目，確認沒問題後才進入主視窗，接著再按一下右上角的「掃描」按鈕之後便可開始執行完整掃描工作。

掃描完成後，RogueKiller 會依照進程、登錄檔、工作、主機檔案、AntiRookit、檔案/資料夾、MBR、網頁瀏覽器..等多個分類列出可能有問題的項目，此時請仔細檢查每個項目是否為不需要或可疑的惡意程式，如果確定該項目有問題，請勾選後按右上角的「刪除」按鈕將它移除。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：RogueKiller
  • 軟體版本：12.9.0
  • 軟體語言：繁體中文、英文…等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：24.0 MB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Windows 8/Win 10 (32/64位元)
  • 官方網站：http://www.adlice.com/softwares/roguekiller/
  • 軟體下載：按這裡

RogueKiller 主要功能：

  • Kill malicious processes
  • Stop malicious services
  • Unload malicious DLLs from processes
  • Find/Kill malicious hidden processes
  • Find and remove malicious autostart entries, including :
    1. Registry keys (RUN/RUNONCE, …)
    2. Tasks Scheduler (1.0/2.0)
    3. Startup folders
  • Find and remove registry hijacks, including :
    1. Shell / Load entries
    2. Extension association hijacks
    3. DLL hijacks
    4. Many, many others …
  • Read / Fix DNS Hijacks (DNS Fix button)
  • Read / Fix Proxy Hijacks (Proxy Fix button)
  • Read / Fix Hosts Hijacks (Hosts Fix button)
  • Restore shortcuts / files hidden by rogues of type “Fake HDD
  • Read / Fix malicious Master Boot Record (MBR), even hidden behind rootkit
  • List / Fix SSDT – Shadow SSDT – IRP Hooks (Even with inline hooks)
  • Find and restore system files patched / faked by a rootkit

其他類似的廣告程式移除工具：

 

使用方法：

第1步  將 RogueKiller 軟體下載回來、點兩下後開始執行。剛啟動時會先掃描一些系統檔確認沒問題後才會開啟主視窗，此時請按一下視窗上方的「SCAN」按鈕再點「Start Scan」後，開始掃描惡意軟體。

17-32-28

 

第2步  慢慢等…

17-33-38

 

 

第3步  掃描完成後，視窗下方會列出可疑的檔案/程式/登錄檔…等項目，請一一檢查是否為惡意軟體或用不到的東西。若要移除惡意程式，請勾選後按右上角的「Remove Selected」按鈕即可。

17-40-15

 

非經授權，請勿全文轉載，本文網址:
→ 免費訂閱最新文章：  (如何訂閱？)
作者: | 發佈日期:
文章目錄：首頁 » Windows 系統、PC 個人電腦 » 防毒軟體、防火牆、病毒檢測 » RogueKiller v12.9.0 網頁綁架/彈出廣告/流氓軟體/惡意程式掃描、清除工具
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦安裝、測試，避免因為不可預知的錯誤、當機或軟硬體衝突，影響您的工作或電腦運作。另外，在進行任何重要的操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關文章...
AdwCleaner v6.041 解決瀏覽器首頁被綁架、刪不掉的工具列、惡意廣...
SuperAntiSpyware v6.0.1230 間諜、木馬、鍵盤側錄、惡意...
herdProtect 超強大！ 68合1雲端掃毒軟體(v1.0.3.9 )...
Yet Another Cleaner v6.7 廣告軟體清除工具，保護瀏覽器、...
12 個網頁安全、木馬、詐騙、釣魚網站檢測工具...
Adware Removal Tool v5.1 專門移除廣告軟體、首頁綁架、...
Tags:

 

歡迎留下你的想法或意見...

  1. 易路扒佐 說道：
    11-11, 2016 at 下午 2:12.40

    他把我的QQ旋風執行檔都隔離了，按了還原也沒動作，請問隔離區的資料夾路徑在哪裡？

    回覆
  2. 潛水者 說道：
    02-11, 2016 at 下午 3:24.05

    載點無法使用,附件也不是最新版的軟體

    回覆
  3. 困惑者 說道：
    11-01, 2015 at 下午 1:20.23

    困惑?????
    我用的是Windows XP
    下載RogueKiller 軟體64位元無法下載
    改32位元可執行
    **問題-掃描到磁碟就停在這
    等了2小時還是沒有前進停住不動**
    請教要如何處裡解決
    謝謝

    回覆
  4. 菜頭粿 說道：
    06-16, 2015 at 下午 6:13.50

    不是不用安裝嗎

    回覆
  5. 肥麻糬 說道：
    02-10, 2015 at 下午 1:28.22

    請問這個和AdwCleaner v4.108 哪個比較好用?
    我先前已經下載RogueKiller10.2.0.0，
    再下載這個的話會不會兩個互相衝突??
    但是AdwCleaner v4.108據說不是載不到中文版嗎…(蠻麻煩的)
    最近去下載中文字型，跑到簡體網站(因為繁體都沒)，
    在執行和取消那邊猶豫，按了"取消"居然還"執行"…
    之後就算用控制台移除不明檔案，
    還是跳出遊戲廣告(到電腦桌面)…
    才來請求各位大大協助在下…><

    回覆
  6. 肥麻糬 說道：
    02-10, 2015 at 下午 1:18.03

    請問這和AdwCleaner v4.108 哪個比較推薦啊??
    主要差別在哪?
    謝謝!!

    回覆

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。

 