[免費] AnyViewer v3.2.0 遠端桌面、遠端遙控軟體

所謂的遠端桌面或遠端遙控功能，指的是透過網路連線的方式讓我們直接登入另外一台遠處的電腦、控制鍵盤滑鼠的操作並看到電腦螢幕顯示的畫面。如果你人不在現場，卻剛好需要公司或家裡電腦裡的某個檔案或文件，就可以透過遠端遙控軟體來瀏覽或處理工作。當然，遠端幫人家修電腦也是可以輕鬆搞定。

之前介紹過好幾套遠端遙控軟體，有些不是要收費了，，

不然就是免費版限制變多了，或者後來變得不好用….

如果你偶爾有遠端桌面、遙控電腦的需求，可以試試看另外這一套免費軟體 AnyViewer，用起來就跟 TeamViewer 差不多，一樣可以透過 ID 跟密碼讓其他電腦連進來控制家裡的電腦，或控制遠端的電腦（隔空抓檔或玩遊戲…之類的）。另外也提供了 Android 與 iPhone 版本的軟體，就算人在外面沒有電腦可用一樣可以透過行動裝置來遙控家裡或辦公室裡的電腦。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱：AnyViewer 軟體版本：3.2.0 軟體語言：繁體中文、簡體中文、英文、日文… 等多國語言版 軟體性質：免費軟體（另有功能更完整的付費專業版） 檔案大小：38.39 MB 系統支援：Windows XP/7/8/10/11，Android, iPhone 官方網站：https://www.anyviewer.com/ 軟體下載： Download 下載





AnyViewer 免費版可提供個人或商業環境使用，不過在連線速度或檔案傳輸速度與其他進階功能就沒有比付費的 Professional 或 Enterprise 版本來得快速或好用，可以先用用看再說。







