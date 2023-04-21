[TG被盜] 詐騙集團如何盜取 Telegram 帳戶？該怎麼防範？
俗稱 TG 的 Telegram 是一個相當好用的即時通訊軟體，但最近一直有歹徒藉由 Telegram 本身的設計弱點來盜取其他使用者的帳號，得手後再假裝是你的朋友來詐騙、借錢。
他們是怎麼盜取 TG 帳號的呢？ 由於在設計上 Telegram 使用者在登入時只需要輸入手機號碼並發送 Login code 簡訊到你的手機，即可藉此登入。但為了方便，Telegram 同時也會發送 Login code 到 Telegram 的聊天選單中，這就提供了歹徒「社交工程」的操作空間。
想要盜取你 TG 帳號的人，只要騙你說你的帳號出問題、有另外一個你的假帳號加了他在聊天，，
壞人如何盜取你的 Telegram 帳號？
一開始歹徒會假裝你的帳號有狀況，要你檢查看看。
然後誘導你幫手機的 TG 聊天畫面抓圖給他看。
你開始要抓圖的時候，他就另外用你的手機號碼登入 TG 並發出 Login code，此時你只要截圖傳給他之後，他就能順利登入你的帳號。
聊天記錄上面，會有 Telegram 的登入碼 Login code，這個千萬不要給人！
如何防範 Telegram 帳號被盜？
1.在 TG 開啟「兩步驟驗證」並設定密碼：在 Telegram 裡面按「設定」→「隱私與安全性」→「兩步驟驗證」，依照指示設定好你的登入密碼。
設定好密碼之後，就算對方拿到 Login code，還是要輸入正確密碼才可以登入。
2.偶爾檢查一下「裝置」清單裡面是不是有其他人登入過，如果確定不是你，就按登出把它踢掉。當你驚覺自己被騙、傳了截圖給他，此時趕快設定兩步驟驗證的密碼、踢掉你以外的其他人，還是有機會可以救回來。
3.任何人要你截圖給他看都不要照做！不管是 LINE、TG 或 FB、IG…. 任何網站或服務都只是拿來聊天、溝通的工具，並不100%絕對代表本人（有可能手機被偷、帳號被盜），如果有人要跟你借錢或騙你投資什麼的，都請直接約見面、當面處理，不要只是傳了訊息就直接匯錢出去。
更別說接下來是 AI 瘋狂發展的時代，密碼更容易破解、聲音可以模仿、照片可以仿製，甚至連影片都可以換臉直接跟你視訊了… 所以，小心囉！，