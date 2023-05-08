Icecream Photo Editor 照片美化、拼貼、圖檔編輯器

Icecream Photo Editor 是個功能很簡單不過相對實用的圖片編輯軟體，除了簡單的裁切、改大小與塗鴉、打字、貼貼紙 ..等功能之外，還可精準針對你要的範圍做模糊化處理或裁切遮蔽你不想顯示的畫面，此外還能套用各種神奇的濾鏡效果，或透過各種手動、自動化增強設定讓照片瞬間呈現不同的風格。

比較好玩的是，另外提供了多種樣式的相框設計讓我們套用，而「拼貼機」功能則可讓我們將多張照片用不同的方式整合、拼貼在同一個畫面中，，

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Icecream Photo Editor

Icecream Photo Editor 軟體版本： 1.32

1.32 軟體語言： 繁體中文、英文、簡體中文… 等多國語言

繁體中文、英文、簡體中文… 等多國語言 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 25.8 MB

25.8 MB 系統支援： Windows 7/8/10/11

Windows 7/8/10/11 官方網站： Icecream Apps

Icecream Apps 軟體下載： Download 下載

讓整個照片看起更活潑有趣。

軟體操作界面：

第1步 安裝好軟體後就是中文界面，直接點選圖片做編輯即可。

第2步 內建塗鴉、打字.. 等功能。

第3步 可即時套用各種風格的濾鏡效果。

第4步 「拼貼機」功能可整合、拼貼多張照片在同一個畫面。