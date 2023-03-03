CalculateX 可直接輸入數學算式的計算機
CalculateX 是一個簡單實用的小型計算機軟體，不過跟一般計算機程式不同的是，CalculateX 可支援簡單或稍微複雜的數學算式，在我們輸入整行的算式後馬上顯示計算結果。包含三角函數、圓周率與各種函數及長度、速度、溫度、時間…等數據的換算與統計。
譬如說，我們可以使用 CalculateX 來計算類似：(52+64) x 32 +5 這樣的數字，也能輸入類似：(3 + 4)*(5 – 2) * (sin(68) / sqrt(25)) + max(16, 7) ^ 2 這樣的算式，計算過程中隨時可以選取之前計算過的內容來重複使用，，
或執行如下的計算：
y = sin(pi / 2)
y2 = asin(2pi)
x = y + 2
x + 1
或：
x = 23.68
y2 = sqrt(146)
x2y = x * y2
result = 12 + 8.4
subtotal3 = result - x2y + 87
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：CalculateX
- 軟體版本：3.6.1
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：62.1 MB
- 系統支援：Windows 7/8/10/11
- 官方網站：https://github.com/skst/CalculateX
- 軟體下載：Download 下載
軟體操作界面，想知道還支援哪些函數的計算可以按一下 Variables 右邊的 i 按鈕。
點一下右下角的 Help 可以看完整的介紹與解說。，