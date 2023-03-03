CalculateX 可直接輸入數學算式的計算機

CalculateX 是一個簡單實用的小型計算機軟體，不過跟一般計算機程式不同的是，CalculateX 可支援簡單或稍微複雜的數學算式，在我們輸入整行的算式後馬上顯示計算結果。包含三角函數、圓周率與各種函數及長度、速度、溫度、時間…等數據的換算與統計。

譬如說，我們可以使用 CalculateX 來計算類似：(52+64) x 32 +5 這樣的數字，也能輸入類似：(3 + 4)*(5 – 2) * (sin(68) / sqrt(25)) + max(16, 7) ^ 2 這樣的算式，計算過程中隨時可以選取之前計算過的內容來重複使用，，

譬如說先算出某個 x，再算出 y 跟 z， 最後再把xyz一起拿出來用，如 4x+3y-7z= 這樣，相當簡單直覺且方便。

或執行如下的計算：

y = sin(pi / 2) y2 = asin(2pi) x = y + 2 x + 1

或：

x = 23.68 y2 = sqrt(146) x2y = x * y2 result = 12 + 8.4 subtotal3 = result - x2y + 87

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： CalculateX

CalculateX 軟體版本： 3.6.1

3.6.1 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 62.1 MB

62.1 MB 系統支援： Windows 7/8/10/11

Windows 7/8/10/11 官方網站： https://github.com/skst/CalculateX

https://github.com/skst/CalculateX 軟體下載： Download 下載

軟體操作界面，想知道還支援哪些函數的計算可以按一下 Variables 右邊的 i 按鈕。

點一下右下角的 Help 可以看完整的介紹與解說。