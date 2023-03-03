ScreenshotX v1.0 快速抓圖、畫重點、上傳分享
用電腦的時候，有時難免需要將螢幕畫面抓圖下來，然後加工畫圈圈、箭頭或做些調整，再貼到社團或傳給朋友看，儘管現在新版 Windows 系統都有內建抓圖軟體，不過還是沒有下面介紹的這個 ScreenshotX 免費小工具來的簡單易用。
ScreenshotX 的抓圖步驟與圖檔加工繪製功能都相當簡潔，抓圖的時候僅提供視窗抓圖與自訂畫面的 Free size screenshot 兩種，，
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱： ScreenshotX
- 軟體版本：1.0
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：2.74 MB
- 系統支援：Windows 7/8/10/11
- 官方網站：https://screenshotx.com/
- 軟體下載：Download 下載
目前提供自訂區域與視窗抓圖兩種功能，不過 1.0 版的 Window screenshot 用起來好像怪怪的，等他修復吧。
抓好圖之後，可以馬上在編輯器中畫圈圈、畫箭頭…
還能套用漂亮的背景…
按左上角的「SAVE」可以存檔，按「Share」按鈕會將做好的圖上傳到 ScreenshotX 的網站去，方便我們快速分享圖檔。，