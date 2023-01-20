Icecream Ebook Reader 電子書閱讀器（附語音朗讀功能）

Icecream Ebook Reader 是一個 Windows 電腦上簡單易用的電子書閱讀軟體，可支援 EPUB, MOBI, PDF, FB2, CBR, CBZ, TXT… 等電子書格式，提供了一個相當簡潔易懂的書庫瀏覽與篩選界面，我們可依照書名、作者、閱讀日期、筆記、閱讀進度…等方式列出存在電腦裡的全部電子書之外，在閱讀時還能用不同顏色畫重點、添加備註、複製或直接使用 Google 搜尋與翻譯，並能將目前閱讀中的頁面加入書籤，方便日後隨時跳回來看，，

如果看一半關掉日後也會自動從上次閱讀到一辦的位置繼續讀下去。

另外 Icecream Ebook Reader 還提供了「大聲朗讀」的文字轉語音功能，只要按個按鈕，就可以讓它自動一直讀下去，如果眼睛沒空的話，讓電腦自動唸出來聽聽也是不錯。

雖然一些大檔案的開啟速度不是很快，某些功能必須是付費版才能使用，不過整體來說還算是好用。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Icecream Ebook Reader
  • 軟體版本：6.25
  • 軟體語言：英文、簡體中文…
  • 軟體性質：免費軟體，另提供完整功能的付費版
  • 檔案大小：33.5MB
  • 系統支援：Windows 7/8/10/11
  • 官方網站：Icecream app
  • 軟體下載：Download 下載

Icecream Ebook Reader 軟體操作界面：

最後更新：01-20, 2023 下午 11:44

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Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

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