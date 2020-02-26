PSPad v5.0.3 比 UltraEdit 更強大的「免費」純文字編輯器（繁體中文版）

2020/2/26 更新：軟體版本更新至 v5.0.3 最新版（更新細節）。

PSPad是一個免費的程式碼編輯器提供了類似UltraEdit與EmEditor等純文字編輯軟體等一拖拉庫的實用功能。PSPad除了可以自動偵測程式碼類型並以高亮度模式顯示程式碼語法之外還可支援拼字檢查、顯示行號、尺規、HEX編輯模式，

並可透過跨資料夾的多檔案搜尋、取代功能來尋找或批次修改檔案內容用起來相當方便。

PSPad整合式側邊欄可以專案模式批次管理、編輯程式或文字檔並提供資料夾瀏覽介面讓我們快速篩選、開啟想編輯的檔案。此外更可支援FTP檔案上傳/下載、透過FTP即時編輯網路上的文件。另外還可將常用的檔案、目錄或工具連結加入我的最愛清單中方便我們快速開啟、編輯檔案內容。

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▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：PSPad （PSPad – text and code editor）
  • 軟體版本：5.0.3
  • 軟體語言：繁體中文免安裝版
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：7.36 MB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/7/8/10
  • 官方網站：http://www.pspad.com/
  • 軟體下載：按這裡
  • 擴充套件下載：按這裡

 

在PSPad編輯器中新增檔案時可以選擇套用哪一種「模版」譬如說選了「HTML」模版PSPad會自動在空白頁面中填入<html>、<head>...等標籤如果選了PHP則會自動填上<?php跟?>等標籤讓我們可以省下重複輸入相同文字內容的時間。如果覺得這些模版不合用的話還可以根據自己的使用需求另行編輯相當有彈性。

除了文字比對、視窗水平/垂直分割…等功能之外PSPad一樣可以支援巨集的錄製、播放與其他自動化工作還直接內建了ASCII表格、剪貼簿監視器、程式碼瀏覽器、數字基底轉換器、顏色選擇器與色彩格式轉換器…等等小工具不用安裝其他額外的小軟體就可以在PSPad視窗中直接取用這些功能。當然PSPad也可另外安裝外掛或擴充套件透過其他網友的創意享受更多更方便實用的功能。

 

軟體介面：

第1步  支援自動語法偵測與高亮度顯示並可由左邊的側邊欄快速管理專案或瀏覽、開啟你要編輯的程式或網頁檔。

01-PSPad

 

第2步  內建28種文件模版點選之後會動填上該類型程式碼所需的基本描述。

02-PSPad

 

第3步  另外也內建了超多實用的小工具...

03-PSPad

 

第4步  PSPad編輯器提供了相當多元且詳盡的自訂選項可以依照自己的使用習慣調整成更適用的狀態。

04-PSPad

 

延伸閱讀：

  1. Notepad2 v4.0.23 純文字編輯器
  2. [Mac] jEdit 免費純文字編輯器
  3. gedit編輯器外掛：文字片段用「快速鍵」輸入常用地址、大量文字
  4. [下載] EmEditor v8.06 純文字編輯器 (最新中文版)
  5. [Vista] 如何修改「HTML檔案」預設的編輯器？
  6. Windows Live Writer 部落格編輯器

最後更新：02-26, 2020 上午 9:23

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訪客留言：

36 Replies to “PSPad v5.0.3 比 UltraEdit 更強大的「免費」純文字編輯器（繁體中文版）”

  5. 無意中搜尋到官方站，再搜到這裡，詳細的說明，讓我能更加了解軟體運作～！
    多謝無私分享～～

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  6. 有人用Notepad++遇到使用搜尋功能時不論是否勾選”區別大小寫”,都是用區別大小寫搜尋的問題嗎? 例如: Person 不管是否有勾選區別大小寫, 若是用 person 就搜尋不到.

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  8. 嗯…. 大家都用來寫程式耶
    不過我完全是用來記東西的 可是我嫌WORD太大 懶得開
    所以我都用記事本
    不過我想找的是只要可以標顏色的就可以了
    開檔要快
    所以哪個比較好呢

    特殊需求是要能存日文的@~@ 因為我存的都是日文內容和文法

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  9. 對勒,PSPad支援一些Script Language,
    可以做不少事,只要懂的使用,功能不會比 Eclipse 差到哪兒去.

    像是我還蠻喜歡 Eclipse 可以在 include 的檔案上,連點兩下就開啟被 include的檔案,
    我也實做了一個在PSPad上,可以用快速鍵開啟游標所在行指定的檔案.

    當然啦,得花上一些時間寫那些小工具就是了,不過在官網上,己經有人寫好公布出來給大家用的,
    請參考 http://www.pspad.com/en/pspad-extensions.php

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  10. 我本人使用了PSPad大約快三年了,沒有遇到過什麼大問題,除了開大檔以外,但是以文字檔來說,遇到的機會不太大,況且,我是拿來寫程式的,不會有大檔案的問題.

    基本上NotePad++能做到的PSPad也”差不多”都能做到,
    PSPad也能使用正規表示式做搜尋及取代,
    也能搜尋特定目錄或是專案.

    使用了這麼久,若真的要說有問題的話,就是”有時候”遇到中文會出現怪怪的現象.
    但以一個免費的外國軟體(好像是德國人寫的吧,不確定),來說,沒什麼好嫌的了

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  12. PSPad有個功能我覺得很好用，
    編輯→多行插入，行首行尾可以個別加上不同的值，
    搭配Notepad++方便臨時產生SQL string

    ex: 要在資料庫track幾十筆訂單資料，通常拿到的訂單編號會是以逗號分隔aaa,bbb,ccc
    先在Notepad++上用”取代→加強模式”，把,取代成\r\n，
    就會取得：
    aaa
    bbb
    ccc

    再用PSPad”編輯→多行插入”，行首輸入’，行尾輸入’,
    就會取得：
    ‘aaa’,
    ‘bbb’,
    ‘ccc’,

    在第一行、最後一行加上小括號，
    就可以用：
    in (‘aaa’,
    ‘bbb’,
    ‘ccc’)來查這些訂單

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  13. PSPad也有區塊模式喔，也是用Alt+滑鼠圈選
    PSPad的確不如UE強大，應該說是UE太複雜了，PSPad簡化了許多
    輕巧到只要有主程式PSPad.exe和語言檔就可以正常使用，當然免安裝可攜是沒問題的
    PSPad並不會不如NotePad++或是UE，各有千秋，端看你用來寫什麼樣的程式
    PSPad開大檔也是一瞬間而己喔(我沒試他能看到多大啦，但是10mb肯定沒問題)
    PSPad目前沒有簡轉繁的功能
    另外，PSPad有很好的介面可以自行開發擴充功能，可以透過JScript, VBScript語言來寫
    而且幾乎所有的功能都能設定hot key，幾乎可以不用滑鼠
    PSPad是我試過很多款編輯器後最喜歡最上手的一個了

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