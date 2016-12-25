作者：,     

HWiNFO v5.42 查詢電腦硬體規格、顯示電腦溫度、測試硬體效能(HWiNFO32, HWiNFO64)

HWiNFO

2016/12/27  更新：HWiNFO32, HWiNFO64 軟體版本更新至 v5.42 最新版。

HWiNFO 是個功能很齊全的硬體規格監測工具，它可以幫我們檢測電腦中已安裝的硬體設備的規格、型號與各種細部資訊。

除此之外，還可偵測目前電腦的CPU、主機板、顯示卡與硬碟的溫度，讓我們檢查一下有沒有過熱的問題。更提供了簡易的Benchmark硬體效能測試工具，可測試CPU、記憶體與硬碟的運作效能，對於想了解更多資訊的人或超頻者來說應該算是滿好用的工具。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：HWiNFO32, HWiNFO64
  • 軟體版本：v5.42
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：3.19 MB
  • 系統支援：Windows XP/2003/Vista/Win7/8/10（支援32、64位元系統）
  • 官方網站：按這裡
  • 軟體下載：按這裡

 

 

軟體操作介面：

第1步 將HWiNFO32軟體下載回來、解壓縮後，直接在「HWiNFO32.exe」檔案按兩下、執行軟體主程式，開啟時請按「Run」按鈕，偵測完硬體規格後會動顯示相關資訊。

01-HWiNFO32 查詢電腦硬體規格

 

第2步 執行HWiNFO32軟體時，會自動開啟兩個視窗，「System Summary」視窗中會展示CPU跟GPU、主機板…等各個主要硬體的各項硬體的型號、規格與各項細節，包含CPU支援的多媒體指令集、頻率、電壓與主機板型號、BIOS版本與更新日期、記憶體數量與規格...等等，一目瞭然。

02-HWiNFO32 查詢電腦硬體規格

 

第3步 另外這個主要視窗裡面則是依照不同的硬體分類，分別展示各項硬體詳細資料。

03-HWiNFO32 查詢電腦硬體規格

 

第4步 按一下視窗上方的「Sensors」按鈕，會顯示目前電腦的CPU、主機板、硬碟與顯示卡的溫度（如果你的硬體有支援的話），還會顯示CPU等項目的電壓與風扇的轉速，這些資訊對於有幫電腦超頻的人來說相當方便。

04-HWiNFO32 查詢電腦硬體規格

 

第5步 另外HWiNFO32軟體也提供了一個簡單的「Benchmark」硬體測試工具，可以針對CPU的運算速度、浮點運算與MMX...等項目的運作速度，另外還可針對記憶體、硬碟等設備做速度測試，超頻後可以再拿來測試看看，還不錯用。

05-HWiNFO32 查詢電腦硬體規格

 

延伸閱讀：

  1. [MIS實用工具] Free PC Audit 快速將電腦中的軟硬體清單、序號做成報表
  2. HWiNFO32 查詢電腦硬體規格、顯示電腦溫度、測試硬體效能
  3. SYS Informer 完整顯示系統、電腦軟硬體詳細資訊
  4. Speccy 查詢電腦硬體配備的廠牌型號、規格
  5. System Spec v3.07 快速檢視、列印電腦硬體規格、系統資訊
  6. WinAudit v2.29 系統資訊、硬體配備檢視器（繁體中文版）
  7. [SIV] System Information Viewer 系統資訊、硬體規格檢視器
  8. AIDA64 硬體規格、系統資訊查詢工具

 

非經授權，請勿全文轉載，本文網址:
→ 免費訂閱最新文章：  (如何訂閱？)
作者: | 發佈日期:
文章目錄：首頁 » 其他 » 硬體 3C » HWiNFO v5.42 查詢電腦硬體規格、顯示電腦溫度、測試硬體效能(HWiNFO32, HWiNFO64)
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦安裝、測試，避免因為不可預知的錯誤、當機或軟硬體衝突，影響您的工作或電腦運作。另外，在進行任何重要的操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關文章...
Speccy v1.30.730 查詢電腦硬體配備、硬體規格廠牌型號...
System Spec v3.08 快速檢視、列印電腦硬體規格、系統資訊...
Free PC Audit v3.3 快速將電腦中的軟硬體清單、序號做成報表...
WinAudit v3.1 系統資訊、硬體配備檢視器（繁體中文版）...
AIDA64 v5.70.3800 硬體規格、系統資訊查詢工具...
Tags:

 

歡迎留下你的想法或意見...

較舊的留言
  1. 工作在外 說道：
    06-03, 2016 at 下午 12:24.26

    下載鏈接失效

    回覆
  2. VIC 說道：
    06-02, 2016 at 下午 6:08.18

    下載的連結相反的 64位元 與32位元

    回覆
  3. DODO 說道：
    02-02, 2015 at 下午 5:13.12

    有免費的，太好了!!

    回覆
  4. bitch 說道：
    12-01, 2010 at 下午 3:08.42

    要安裝嗎?

    回覆
  5. A-REN 說道：
    04-20, 2010 at 上午 9:41.26

    感覺偵測Atom的溫度比較準耶~

    回覆
較舊的留言

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。

 