2016/12/27 更新：HWiNFO32, HWiNFO64 軟體版本更新至 v5.42 最新版。

HWiNFO 是個功能很齊全的硬體規格監測工具，它可以幫我們檢測電腦中已安裝的硬體設備的規格、型號與各種細部資訊。

除此之外，還可偵測目前電腦的CPU、主機板、顯示卡與硬碟的溫度，讓我們檢查一下有沒有過熱的問題。更提供了簡易的Benchmark硬體效能測試工具，可測試CPU、記憶體與硬碟的運作效能，對於想了解更多資訊的人或超頻者來說應該算是滿好用的工具。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： HWiNFO32, HWiNFO64

HWiNFO32, HWiNFO64 軟體版本： v5.42

v5.42 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 3.19 MB

3.19 MB 系統支援： Windows XP/2003/Vista/Win7/8/10（支援32、64位元系統）

Windows XP/2003/Vista/Win7/8/10（支援32、64位元系統） 官方網站： 按這裡

按這裡 軟體下載： 按這裡

軟體操作介面：

第1步 將HWiNFO32軟體下載回來、解壓縮後，直接在「HWiNFO32.exe」檔案按兩下、執行軟體主程式，開啟時請按「Run」按鈕，偵測完硬體規格後會動顯示相關資訊。

第2步 執行HWiNFO32軟體時，會自動開啟兩個視窗，「System Summary」視窗中會展示CPU跟GPU、主機板…等各個主要硬體的各項硬體的型號、規格與各項細節，包含CPU支援的多媒體指令集、頻率、電壓與主機板型號、BIOS版本與更新日期、記憶體數量與規格...等等，一目瞭然。

第3步 另外這個主要視窗裡面則是依照不同的硬體分類，分別展示各項硬體詳細資料。

第4步 按一下視窗上方的「Sensors」按鈕，會顯示目前電腦的CPU、主機板、硬碟與顯示卡的溫度（如果你的硬體有支援的話），還會顯示CPU等項目的電壓與風扇的轉速，這些資訊對於有幫電腦超頻的人來說相當方便。

第5步 另外HWiNFO32軟體也提供了一個簡單的「Benchmark」硬體測試工具，可以針對CPU的運算速度、浮點運算與MMX...等項目的運作速度，另外還可針對記憶體、硬碟等設備做速度測試，超頻後可以再拿來測試看看，還不錯用。