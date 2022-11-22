Icecream Video Converter v1.23 影片轉檔、分段切割、浮水印&字幕整合工具

「冰淇淋」影音轉檔軟體是個相當簡單易用且100%免費的影片格式轉換工具，其實也不止影片轉檔還內建了影片分段切割功能，讓我們能將太長的內容切掉、留下你要的部分就好（譬如說長到靠北邊的行車記錄器內容）。另外還有影片字幕整合功能，能自己把 .srt 字幕檔塞到影片中。甚至還內建了影片浮水印的設定，我們可以選用自己的圖片或輸入文字內容來當影片的浮水印，，

避免影片盜用或透過浮水印的方式交待其他訊息。

當然在轉檔的部分可支援 MP4, MOV, AVI, WEBM, MKV, MPEG… 等大多數常見的各種格式，還能直接抓出影片裡面的聲音、單獨輸出成 MP3 音樂檔，操作起來相當簡單快速也非常好用。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Icecream Video Converter

Icecream Video Converter 軟體版本： 1.23

1.23 軟體語言： 英文…

英文… 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 35.1 MB

35.1 MB 系統支援： Windows 7/8/10/11

Windows 7/8/10/11 官方網站： Icecream apps

Icecream apps 軟體下載： Download 下載

Icecream Video Converter 使用方法：

第1步 開啟軟體視窗，將你要轉檔的影片拉到視窗中，或按「+ Add file」選取影片檔。

第2步 載入影片後，我們可以在個別影片上輸入轉檔後的名稱，或按齒輪圖示設定轉成什麼樣的格式或解析度。