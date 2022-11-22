FastStone MaxView 可窺視 ZIP, RAR 私密圖檔的超快速看圖軟體
FastStone MaxView 是個簡單小巧、開啟速度相當快的免費看圖軟體，除了支援絕大多數你想得到、用得到的圖檔格式之外，還提供各種瀏覽圖片會用到的貼心設計與精巧功能，譬如說看圖時點一下滑鼠左鍵就可以用放大鏡檢視，按住滑鼠左鍵再移動就能用放大鏡到處看。
當然也內建了多種常見的圖檔快速編輯、調整功能，，
特別的是，FastStone MaxView 還可直接開啟 ZIP, RAR, 7Z 等格式的壓縮檔來瀏覽裡面的圖檔，支援密碼輸入，可讓我們不用特別解壓縮全部檔案就能瀏覽全部私密內容。還可支援 CBR, CBZ 與 CB7 等格式的漫畫書電子檔（其實就是個壓縮檔），相當方便。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：FastStone MaxView
- 軟體版本：3.4.0.0
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：3.49MB
- 系統支援：Windows XP/7/8/10/11
- 官方網站：FastStone
- 軟體下載：Download 下載
軟體操作界面：
，
直接瀏覽壓縮檔裡面的圖檔，支援加密保護、密碼輸入。