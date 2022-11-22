FastStone MaxView 可窺視 ZIP, RAR 私密圖檔的超快速看圖軟體

FastStone MaxView 是個簡單小巧、開啟速度相當快的免費看圖軟體，除了支援絕大多數你想得到、用得到的圖檔格式之外，還提供各種瀏覽圖片會用到的貼心設計與精巧功能，譬如說看圖時點一下滑鼠左鍵就可以用放大鏡檢視，按住滑鼠左鍵再移動就能用放大鏡到處看。

當然也內建了多種常見的圖檔快速編輯、調整功能，，

包含改大小、分割、畫圖加文字、調整顏色亮度、左右翻轉… ，還能輕鬆製作幻燈片，並匯入手機、數位相機或掃描器的圖檔。

特別的是，FastStone MaxView 還可直接開啟 ZIP, RAR, 7Z 等格式的壓縮檔來瀏覽裡面的圖檔，支援密碼輸入，可讓我們不用特別解壓縮全部檔案就能瀏覽全部私密內容。還可支援 CBR, CBZ 與 CB7 等格式的漫畫書電子檔（其實就是個壓縮檔），相當方便。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：FastStone MaxView
  • 軟體版本：3.4.0.0
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：3.49MB
  • 系統支援：Windows XP/7/8/10/11
  • 官方網站：FastStone
  • 軟體下載：Download 下載

軟體操作界面：



直接瀏覽壓縮檔裡面的圖檔，支援加密保護、密碼輸入。

最後更新：11-22, 2022 上午 12:10

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Author: 不來恩

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