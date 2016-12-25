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NewFileTime v2.71 批次修改檔案的製造日期、修改日期與存取日期

newfiletime

2016/12/26 更新：軟體版本更新至 v2.71 最新版。

如果你因為「某些原因」需要調整檔案、文件或圖檔的建立日期、修改日期或存取日期…等資訊，讓拿到檔案的人了解到這些檔案是什麼時候製造出來或修改過的，該怎麼做呢？

其實檔案的時間日期有很多方式可以改，如果你同時間要調整的檔數量比較多，也可以試試看下面這個免費軟體 NewFileTime。使用方法很簡單，就是先把你要調整日期的檔案、資料夾拉到 NewFileTime 視窗中，勾選、修改你要調整的日期，按下「套用時間」按鈕後即可完成。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：NewFileTime
  • 軟體版本：2.71
  • 軟體語言：繁體中文、英文、簡體中文…等多國語系
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：38KB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10
  • 官方網站：http://www.softwareok.com/
  • 軟體下載：按這裡

使用方法：

第1步  將軟體下載回來、點兩下之後即可開始使用。開啟 NewFileTime 軟體主視窗，先點一下右上角的「LG」，再從選單中點選「Traditional-Chinese 繁體中文」，即可將程式切換成繁體中文語系。

NewFileTime-001

 

第2步  接著，將你要調整日期的檔案或資料夾拉到 NewFileTime 視窗中。

NewFileTime-002

 

第3步  勾選並設定好你要調整的項目後，按一下「套用時間」按鈕，即可完成設定。

NewFileTime-003

 

第4步  設定好之後，當我們在檔案上按滑鼠右鍵再點「內容」時，便可在「一般」頁面中看到此檔案的建立日期、修改日期或存取日期..等項目已被修改。

NewFileTime-004

 

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  1. babu 說道：
    03-25, 2015 at 下午 4:57.23

    感謝您的分享！讓我可以把非得用公司這台老數位相機拍的照片能回復正確時間。謝謝！

    回覆
  2. 感謝分享 說道：
    10-20, 2013 at 下午 8:46.38

    感謝分享

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