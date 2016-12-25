2016/12/26 更新：軟體版本更新至 v2.71 最新版。

如果你因為「某些原因」需要調整檔案、文件或圖檔的建立日期、修改日期或存取日期…等資訊，讓拿到檔案的人了解到這些檔案是什麼時候製造出來或修改過的，該怎麼做呢？

其實檔案的時間日期有很多方式可以改，如果你同時間要調整的檔數量比較多，也可以試試看下面這個免費軟體 NewFileTime。使用方法很簡單，就是先把你要調整日期的檔案、資料夾拉到 NewFileTime 視窗中，勾選、修改你要調整的日期，按下「套用時間」按鈕後即可完成。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： NewFileTime

NewFileTime 軟體版本： 2.71

2.71 軟體語言： 繁體中文、英文、簡體中文…等多國語系

繁體中文、英文、簡體中文…等多國語系 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 38KB

38KB 系統支援： Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10

Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10 官方網站： http://www.softwareok.com/

http://www.softwareok.com/ 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 將軟體下載回來、點兩下之後即可開始使用。開啟 NewFileTime 軟體主視窗，先點一下右上角的「LG」，再從選單中點選「Traditional-Chinese 繁體中文」，即可將程式切換成繁體中文語系。

第2步 接著，將你要調整日期的檔案或資料夾拉到 NewFileTime 視窗中。

第3步 勾選並設定好你要調整的項目後，按一下「套用時間」按鈕，即可完成設定。

第4步 設定好之後，當我們在檔案上按滑鼠右鍵再點「內容」時，便可在「一般」頁面中看到此檔案的建立日期、修改日期或存取日期..等項目已被修改。