ColorConsole 自動化、多分頁的彩色DOS視窗

在老舊的DOS作業系統功成身退之後，現代的Windows XP/Vista/7等圖形作業系統裡面其實也還保留著類似DOS的純文字命令執行模式，在繁體中文Windows電腦中稱作「命令提示字元」。

儘管很多功能都已經有圖形介面的應用程式可以用，不過很多人還是很習慣開啟「命令提示字元」視窗來執行一些常見的應用，譬如說PING、TRACERT..等網路管理指令，，

如果你還是常常會用類似DOS的指令執行模式來工作，而且覺得Windows內建的文字或視窗顯示樣式不太好看，甚至連複製、貼上文字都覺得麻煩的話，可以試試看本文所介紹的簡單小程式ColorConsole，它可以提供一個多分頁、可自定色彩與文字樣式的執行視窗，還能儲存常用指令、自動輸入等..，算是個相當簡便的小工具。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： ColorConsole

ColorConsole 軟體版本： 6.77

6.77 軟體語言： 英文、簡體中文…

英文、簡體中文… 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 196KB

196KB 系統支援： Windows XP/7/8/10/11

Windows XP/7/8/10/11 官方網站： http://www.softwareok.com/

http://www.softwareok.com/ 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 將ColorConsole軟體下載回來、解壓縮後直接執行即可開始使用。

ColorConsole可支援多分頁，按一下工具列上的調色盤可更換視窗背景及文字的配色，直接從工具列按一下即可快速調整文字大小。

第2步 可隨時選取、複製或貼上視窗中的任意文字，傳統命令提示字元視窗的操作方式很煩。

第3步 支援自定指令、常用指令的設定與執行功能。