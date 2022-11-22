ColorConsole 自動化、多分頁的彩色DOS視窗
在老舊的DOS作業系統功成身退之後，現代的Windows XP/Vista/7等圖形作業系統裡面其實也還保留著類似DOS的純文字命令執行模式，在繁體中文Windows電腦中稱作「命令提示字元」。
儘管很多功能都已經有圖形介面的應用程式可以用，不過很多人還是很習慣開啟「命令提示字元」視窗來執行一些常見的應用，譬如說PING、TRACERT..等網路管理指令，，
如果你還是常常會用類似DOS的指令執行模式來工作，而且覺得Windows內建的文字或視窗顯示樣式不太好看，甚至連複製、貼上文字都覺得麻煩的話，可以試試看本文所介紹的簡單小程式ColorConsole，它可以提供一個多分頁、可自定色彩與文字樣式的執行視窗，還能儲存常用指令、自動輸入等..，算是個相當簡便的小工具。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：ColorConsole
- 軟體版本：6.77
- 軟體語言：英文、簡體中文…
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：196KB
- 系統支援：Windows XP/7/8/10/11
- 官方網站：http://www.softwareok.com/
- 軟體下載：按這裡
使用方法：
第1步 將ColorConsole軟體下載回來、解壓縮後直接執行即可開始使用。
ColorConsole可支援多分頁，按一下工具列上的調色盤可更換視窗背景及文字的配色，直接從工具列按一下即可快速調整文字大小。
第2步 可隨時選取、複製或貼上視窗中的任意文字，傳統命令提示字元視窗的操作方式很煩。
第3步 支援自定指令、常用指令的設定與執行功能。，
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訪客留言：
17 Replies to “ColorConsole 自動化、多分頁的彩色DOS視窗”
這樣用起來挺方便的哦~
看不到圖片的~
在CMD裡，也可以很方便的複製貼上：
開啟一個CMD後，在標題列上按滑鼠右鍵→內容→在右邊選擇『快速編輯模式』
再套用到CMD中
之後，就可以像linux一下，點二下選擇字串，按一次滑鼠右鍵複製，再按一下滑鼠右鍵貼上就ok了
很方便的喔
好懷念 4DOS…
這軟體對 在下個人來講，
真的是好親切~~~~
因為在下用慣 Linux Console，
使用這個，感覺好熟悉~~
反而是原本 Windows 預設的 DOS命令字元，
用起來彆手彆腳~~
很感激不來恩大大分享
以上 AYO 阿佑
請問一下ColorConsole可以使用telnet指令嗎？
為什麼無法使用telnet？？？
沒有好看多少…><
雖然比較方便了點
不能像CMD按TAB鍵自動完成檔名或目錄名的輸入 不合格!
是昨天的問題吧!?我都可以看到圖!
看不到，原来很多人这样。
布萊恩 圖床掛了喔!
應該是網站短暫當掉，現在看起來正常。
似乎其他篇的圖片也一起消失了。
我也看不到圖片
不知道是不是我電腦的問題
看不到圖耶>”<