ColorConsole 自動化、多分頁的彩色DOS視窗

在老舊的DOS作業系統功成身退之後，現代的Windows XP/Vista/7等圖形作業系統裡面其實也還保留著類似DOS的純文字命令執行模式，在繁體中文Windows電腦中稱作「命令提示字元」。

儘管很多功能都已經有圖形介面的應用程式可以用，不過很多人還是很習慣開啟「命令提示字元」視窗來執行一些常見的應用，譬如說PING、TRACERT..等網路管理指令，，

或者一些簡單的檔案管理、執行某些系統管理功能...等等。

如果你還是常常會用類似DOS的指令執行模式來工作，而且覺得Windows內建的文字或視窗顯示樣式不太好看，甚至連複製、貼上文字都覺得麻煩的話，可以試試看本文所介紹的簡單小程式ColorConsole，它可以提供一個多分頁、可自定色彩與文字樣式的執行視窗，還能儲存常用指令、自動輸入等..，算是個相當簡便的小工具。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：ColorConsole
  • 軟體版本：6.77
  • 軟體語言：英文、簡體中文…
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：196KB
  • 系統支援：Windows XP/7/8/10/11
  • 官方網站：http://www.softwareok.com/
  • 軟體下載：按這裡

使用方法：

第1步  將ColorConsole軟體下載回來、解壓縮後直接執行即可開始使用。

ColorConsole可支援多分頁，按一下工具列上的調色盤可更換視窗背景及文字的配色，直接從工具列按一下即可快速調整文字大小。

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第2步  可隨時選取、複製或貼上視窗中的任意文字，傳統命令提示字元視窗的操作方式很煩。

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第3步  支援自定指令、常用指令的設定與執行功能。

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最後更新：11-22, 2022 下午 5:10

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Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

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訪客留言：

17 Replies to “ColorConsole 自動化、多分頁的彩色DOS視窗”

  3. 在CMD裡，也可以很方便的複製貼上：
    開啟一個CMD後，在標題列上按滑鼠右鍵→內容→在右邊選擇『快速編輯模式』
    再套用到CMD中
    之後，就可以像linux一下，點二下選擇字串，按一次滑鼠右鍵複製，再按一下滑鼠右鍵貼上就ok了
    很方便的喔

    回覆

  5. 這軟體對 在下個人來講，
    真的是好親切~~~~
    因為在下用慣 Linux Console，
    使用這個，感覺好熟悉~~
    反而是原本 Windows 預設的 DOS命令字元，
    用起來彆手彆腳~~
    很感激不來恩大大分享

    以上 AYO 阿佑

    回覆

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